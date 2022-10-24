Altılı Masa’da hamburger savaşları

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD turunda ortadan kaybolduğu 8 saat için yaptığı hamburger savunması uzun süre tartışılacak gibi görünüyor. İYİ Parti heyetinin, Kemal Kılıçdaroğlu'na ABD'den yaptığı hamburgerli göndermenin ardında da Meral Akşener'in yürüttüğü operasyon var

CHP ile İYİ Parti arasında ORTAK ADAY OLMA mücadelesi şiddetlendi.

Altı+HDP masasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında HAMBURGER taşlaması da sürüyor.

ABD'ye İCAZET ALMAYA giden Kılıçdaroğlu'nun gezisinin en dikkat çeken yönü, büyük kuşku yaratan New York'tan Washington'a yaptığı yolculuk olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun iki nokta arasını havayolu ile geçmesi beklenirken bu plan aniden iptal edildi ve karayolu ile Pensilvanya üzerinden Washington'a geçti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun, ABD'de kimseye haber vermeden tam bu noktalarda 8 saat ortadan kaybolması, yanında götürdüğü gazetecileri bile atlatması, kapalı toplantılara katılması CHP'lilerin ve CHP fondaşlarının, partinin arka bahçesindeki malum STK'ların bile sert suçlamalarına konu olmuştu.



HAMBURGER YEMEYE GİTTİK

Çıkan tartışmalar karşısında bunalan Kılıçdaroğlu, adeta aziz milletimizin aklıyla alay edercesine açıklama yapmış, "Hamburger yemeye gittik" ifadeleriyle kendisini savunmaya kalkışmıştı. Bu gelişmelere çok kızan İYİ Parti'den Meral Akşener'in sağ kolundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi bir gönderme geldi. İYİ Parti Dışişleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, "ABD'ye hamburger yemeye gelmedik" ifadeleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.



İCAZET BEKLEYENLER

9-13 Ekim tarihlerinde ABD'ye İCAZET ALMAYA giden Kemal Kılıçdaroğlu, skandal temaslara imza atmıştı, Kılıçdaroğlu'nun şüphe uyandıran icazet turunda özellikle ortadan 8 saat kaybolması tartışmaları sürerken, bu sefer İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sağ kolu Emekli Büyükelçi Ahmet Erozan'ı ABD'ye gönderdi.

İYİ Parti heyetinin ABD'ye yaptığı 2'NCİ İCAZET turu, iç siyasette geniş tartışmaları beraberinde getirdi.



KILIÇDAROĞLU-FETÖ AŞKI

Kılıçdaroğlu'nun yanında götürdüğü gazetecilere bile haber vermeden atlatması ardından Pensilvanya iddiasını yoğunlaştırdı.

Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, bir televizyon programında Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki kayıp 8 saatlik zaman dilimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Gökçek, "FETÖ'cüler ile görüşmeleri var. Kemal Kılıçdaroğlu görüşmedim derse fotoğrafları çıkar. Sen oraya gideceksin elini kolunu sallayarak kaçacaksın. Seni orada takip edecek olmayacak mı?

Gören olmayacak mı? Türkiye Cumhuriyeti öyle bir devlet ki, aldığın nefesten bile haberi vardır" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü isimlerle çekilmiş fotoğraflarının olduğunu iddia eden Gökçek, "Kendisi sıkıyorsa inkar etsin. FETÖ'cülerin kendi içinde birbirini ispiyon etmeyecekleri ne mağlum?

Hepsi birbirinin dibini oyuyor.

Yakın zamanda görüntüleri de çıkar bu durumun.

Orada FETÖ'cülerle görüşmeler oldu. Ben yüzde yüz bu kanaatteyim" dedi.



SONUÇ: OPERASYON VAR

HAMBURGER kavgasının arka planında Kemal Bey ile Meral Hanım'ın ORTAK ADAY OLMA MÜCADELESİ

VAR. Görünen tabloya göre Akşener, KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI GERİ

ÇEKİLME OPERASYONU

YÜRÜTÜYOR. HEDEFİNE ULAŞMA YOLUNDA

Kılıçdaroğlu'na karşı psikolojik harekat taktikleri uyguluyor.

EVET. Altı+HDP masasında bir kavga bitmeden bir yenisi başlıyor. Masa altında kavgalar vardı, şimdi masa üstü taşlamalardan göz gözü görmüyor.

BUNLAR MI TÜRKİYE'Yİ İDARE EDECEKLER.

HADİ ORADAN...