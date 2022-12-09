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Haberler Politika Kılıçdaroğlu vizyonunda İkinci Yüzyıl fiyaskosu

Kılıçdaroğlu vizyonunda İkinci Yüzyıl fiyaskosu

9.12.2022

Kılıçdaroğlu vizyonunda İkinci Yüzyıl fiyaskosu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması vizyon belgesinin dış güçler tarafından oluşturulduğu ortaya çıkarken, belge içeriğine her kesimin yanı sıra kendi partisinden ve yandaşı medyadan da ağır eleştiriler gelmeye devam ediyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye Kemal Derviş modelini çoktan unuttu. Bir daha Türkiye'ye Kemal Derviş modelini çağrıştıracak yabancı-ithal danışmanlarla Türkiye'yi yönetmeye kalkacağını söylemek olmaz. Siyasete böyle hakaret olabilir mi?" ifadelerini kullandı. CHP'ye yakın medyanın köşe yazarları da belgenin emperyalizme ve finans odaklarına borçlanma amacının dışında bir değeri olmadığını dile getirdi. Belgenin neoliberal olduğunu söyleyen bazı yazarlar, "Emekten değil sermayeden yana ve borçlanma esaslı. Halka, emekçiye, yoksula yararı yok" tespitinde bulundu.

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