Vatan Partisi’nden CHP liderine tepki: Türk Ordusu’na hakaret edenler kaybedecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 Ocak 2023 günü partisinin grup toplantısında Türk Ordusuna ve Türk Komutanlarına yönelik hakaretvari sözlerine Vatan Partisi'nden peş peşe tepkiler geldi. İzmir'de Vatan Partililer, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini 'Türk ordusuna savaş açtı' diye niteledi.

"TSK'YA SAVAŞ AÇTI"

ELLERİNDEKİ ay yıldızlı Türk Bayraklarıyla İzmir Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde buluşan Vatan Partililer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclis kürsüsünden Türk Ordusu ve Türk Komutanlarına yönelik düşmanca hareketlerine tepki gösterdi. Basın açıklaması yapan Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz, "Kılıçdaroğlu'nun hedef aldıkları komutanlar, 15 Temmuz'da, Fırat Kalkanında, Zeytin Dalı Harekatlarında en önde botlarını giyip savaşmışlardır. PKK'yı hendeklere gömmüşlerdir. İkinci İsrail planını bozmuşlardır. Mavi Vatan'da kahramanca bayrak açmışlardır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları Türk Ordusuna karşı savaş açmaktır. Türk Ordusunun komutanlarına hakaret edenler eninde sonunda kaybedeceklerdir" diye konuştu.

KAOS PLANI YAPILIYOR

İL Başkanı Çağdaş Cengiz, son günlerde CHP'ye yakın çevreler tarafından Türk Ordusu'na yönelik karalama kampanyalarının bilinçli ve sistemli bir şekilde devam ettiğine dikkat çekerek, "Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasında yalnızca komutanlarımıza hakaret yoktur. Önümüzdeki sürece ilişkin çok önemli işaretler vardır. Bu açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye yönelik silâh kullanma sürecine girdiğinin işareti vardır. Kemal Kılıçdaroğlu, bu açıklamaları rastgele yapmıyor. Buradaki tehdit, ABD'nin Türkiye'ye yönelik doğrudan silah kullanma yönündeki tavrı ve iradesidir. ABD, Türkiye'ye silah göstermektedir ve Kılıçdaroğlu gibi unsurlarını da iç cepheyi bölmek üzere unsurları da harekete geçirmiştir. Bu bölünme ve kaos planlarına geçit vermeyeceğiz. Başarı şansları yoktur" dedi.

Daha sonra konuşan Vatan Partisi MKK Üyesi ve Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa ise, "Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları gerçekten çok acı. Bakın günlerdir uyuyamıyorum. Atatürk'ün kurduğu bir parti işgal edilmiş ve bu partinin başındakiler Atatürk'ün ordusuna saldırıyor. Bu ne cesarettir? Bu ne cürettir? Hangi güç bunu size yaptırıyor? Kemal Kılıçdaroğlu, senin Türk Ordusu'na hakaret etmeye gücün yetmez. Bu millet seni sandığa gömer" şeklinde konuştu.