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Haberler Politika Muhalefetin çöküşü dünya basınının gündeminde

Muhalefetin çöküşü dünya basınının gündeminde

4.3.2023

Muhalefetin çöküşü dünya basınının gündeminde
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'yı dağıtması dünya basınında geniş yer buldu. Reuters, "İYİ Parti muhalefet ittifakından çekilme sinyali verdi" başlıklı haberinde, Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yapmasına dikkat çekildi. Wall Street Journal İstanbul muhabiri Jared Malsin, "Türkiye'nin muhalefet koalisyonu çatlıyor. Bu durum Erdoğan'a devasa bir avantaj veriyor olabilir" dedi. The Economist dergisinin Türkiye muhabiri Piotr Zalewski ise, muhalefetteki çatlakları vurguladı.
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