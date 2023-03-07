Aday belli oldu, kriz bitmedi: 5 lider akşam yemeğine kaldı, Akşener sofraya oturmadı

6'lı koalisyonda yaşanan 'Akşener' krizi, aday belirlense de sona ermedi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan İYİ Parti lideri Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını şartlı kabul etmiş, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapılmasını istemişti. Bu şartlar doğrultusunda toplantıya giren 6 lider, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

ADAY AÇIKLANDI, KRİZLER BİTMEDİ

6'lı koalisyonun toplantısının ardından CHP lideri Kemal Kılçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olarak duyuruldu. Adaylığı ilan edilen Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşma sırasında Meral Akşener'in yüzünün asık olduğu görülürken, parti binasında bir başka kriz daha yaşandığı ortaya çıktı.

"AKŞENER YEMEK MASASINDA YER ALMADI"

Gazeteci Hande Fırat, toplantının ardından Saadet Partisi'nde akşam yemeği verildiğini ancak o yemeğe Meral Akşener'in katılmadığını aktardı. Hande Fırat, "Meral Akşener, Saadet Partisi'ndeki yemeğe kalmadı. Gerekçesini bilmiyorum ama diğer liderler yemeğe geçtiler, Meral Hanım parti binasından ayrıldı. 5 lider, toplantının ardından yemeği beraber yerdi, o masada Akşener yoktu." dedi.