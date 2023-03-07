Derin ABD-Avrupa 6’lı Masayı yeniden raya oturttu

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i dün Ankara Çukurambar'daki yeni Amerikan Büyükelçiliği'nin karşısındaki İngiliz- Amerikan Oteli Mariot'ta buluşturdular.

Raydan çıkmakta olan Biden'ın Kılıçdaroğlu trenini tekrar raylara oturttular. Rahmetli Adnan Menderes'in CHP-İsmet Paşa rejimini devirerek 1950 yılında çok partili demokrasiye giren Türkiyemizde, böylesine gizli manevralar olmadı.

Böylesine arka kapılarda Batı'nın gözlemciliğinde pazarlıklar yapılmadı.

36 SAAT SÜREN PAZARLIK

Derin Amerika-Avrupa'nın Kılıçdaroğlu omurgasında kurguladığı Altılı Masa, 2 Mart toplantısında ORTAK CUMHURBAŞKANI ADAYI belirleme toplantısında raydan çıktı. Kılıçdaroğlu ile Akşener siyasi noter masasında restleştiler. 36 saat içinde inanılmaz pazarlıklar yapıldı. Ve Akşener, masaya yeniden döndürüldü. PAZARI PAZARTESİYE BAĞLAYAN GECE, Akşener'i yeniden masaya oturtma üzerine müthiş çalışmalar oldu. Derin Amerika-Avrupa'nın gözlemleri altında CHP ve İYİ Parti'nin önde gelen isimleri pazarlık yaptılar. Pazartesi sabahı Kemal Bey, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı görevlendirip Akşener'e gönderdi. Yavaş ve İmamoğlu ile görüşen Akşener, "Benim cumhurbaşkanlığı için önerdiğim Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, güçlü yetkilerle CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLURSA dönerim. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul ederim" dedi.

MARRIOTT OTEL'DE BULUŞMA

CHP lideri de Akşener'in bu teklifine 'EVET' dedi. Ardından iki lider telefonla konuştu. Son noktaya imza atmak üzere, meşhur MARRIOTT OTEL'de buluştular. Bu görüşmeden sonra önce Kılıçdaroğlu ardından Akşener, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi. SABAH MESAJLARI YENİ GELİŞMELERİN HABERCİSİ İDİ. Pazartesi sabahı, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray tweet attı: 'Siyaset dinamiktir.. Diplomasidir ve her sabah yeni şartlarıyla yeniden doğar" dedi. Bir sürprizin işaretini verdi. Meral Akşener'in Başdanışmanı Turhan Çömez, "Sayın Akşener partimizin görüşlerini ortaya koydu.

Bizim elimizdeki anket sonuçlarında veriler biraz tereddütlü. 28 Şubat deklarasyonuna vurgu yaparak bir anket çağrısı yaptık. Her partinin önereceği bir anket firmasının yapacağı anketlerin ortalamasının alınması önerildi. Kemal Bey'in adaylığına itiraz yok. Cumhurbaşkanlığı seçimi İKİNCİ TURA KALIRSA KILIÇ- DAROĞLU'NU İYİ PARTİ OLARAK DESTEKLEYECEĞİZ" dedi.

AKŞENER ŞİMDİ NE KAZANDI?

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiği Yavaş ve İmamoğlu'nu icraatçı yetkilerle donatılmış iki başkan yardımcılığına kabul ettirdi.

Kılıçdaroğlu, 'onlar belediye başkanı olarak kalacak' restinden vazgeçti. Meral Akşener, milletvekili adayı olacak, eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa, TBMM BAŞKANI koltuğunu kapacak. PEKİ BAŞKAN YARDIMCISI OLMAYI PLANLAYAN AHMET DAVUTOĞLU VE ALİ BABACAN NE YAPACAK?

Masanın en kritik durumu bu.

Bu tabloda Davutoğlu ve Babacan, başkan yardımcısı olmayacak demektir.

Peki, Yavaş ve İmamoğlu BAKAN OLURLAR MI? Bunların Akşener'ın Noter Masası dediği masada nasıl formüle edileceği, geçiş süreci anlaşmasının nasıl yapılacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Meral Akşener'in Çarşamba günü, TBMM grup toplantısında yapacağı konuşmaya dikkat çekiliyor. İmamoğlu ve Yavaş'ın görevden ayrılmayacakları, Kılıçdaroğlu'nun yanında mitinglere katılacakları, eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa, seçim sonrası BAŞKAN yardımcılığına resmen atanacakları söyleniyor.

ABD OTELİNDE KİRLİ PAZARLIK

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantı öncesi bir araya gelerek koltuk pazarlığı yaptıkları Ankara'daki Marriott Otel, ABD merkezli bir oteller zinciri olarak biliniyor. 1927'de J. Willard Marriott ve eşi Alice Marriott tarafından kurulan şirketin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 127 ülkede 6 bin 500'den fazla tesisi bulunuyor. Marriott Otel'deki bu kirli pazarlık, 1977'de yaşanan Güneş Motel olayını hatırlattı. Güneş Motel'de dönemin CHP lideri Ecevit, Adalet Partili bir grup vekili istifaya ikna etmiş ve onların desteği ile hükümet kurmuştu. Bu olay yıllarca tartışma konusu olmuştu.

SONUÇ

Derin Amerika-Avrupa'nın CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I DEVİREREK, BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURMAK, BAĞIMSIZ TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN NELER YAPTIĞI APAÇIK ORTAYA ÇIKTI. TÜRKİYE'Yİ NATO'YA, IMF'YE MAHKUM ETMEK İÇİN NOTER MASASI YENİDEN KURULDU, AZİZ MİLLETİMİZİN MİLLİ OLAN ERDOĞAN'I 14 MAYIS'TA SEÇEREK, GAYRİ MİLLİ OLANLARI DAĞITACAĞINA İNANIYORUM.