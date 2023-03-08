MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin milletiyle bir ve beraber olduğunu, mağduriyetlerin geniş etkisinin hızlı bir şekilde giderilmeye başlandığını söyledi. Bahçeli, Cumhur İttifakı olarak Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet edeceklerinin altını çizerek, "Başkaları gevezelik yapacak, gerzeklikte sınır tanımayacak; biz yüksek bir gayeye ulaşmak için tüm gayretimizle çalışacağız" dedi. Bahçeli, süregelen tartışmaların devlet ve millet hayatının devamını derinden etkileyecek kadar önemli boyutlarda olduğuna işaret etti. MHP lideri Devlet Bahçeli, bir yıldır cumhurbaşkanı adayını yıpranmasın diye açıklamayıp bir günde toz duman olanların, ilkesizliğin canlı timsalleri olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

RENK DEĞİŞTİRİYORLAR

"Ortak aday anlayışı üzerinde uzlaşıp 24 saat bile geçmeden atılan imzayı inkar edenler ilkesizliğin ana damarıdır. Kazanamaz dediği Cumhurbaşkanı adayının dönüp dolaşıp yanında hizalanmak ilkesizliğin daniskası değildir de nedir? Diğer yandan dayatmalara rıza gösterip, bu çirkinliğe onay verip masayı devirene tekrar sandalye sunmak çürümüş bir siyasetin ilkesizliği değil midir? Makam ve mevki pazarlıklarıyla masaya geri oturan İP başkanı, söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak, insanımızın yüzüne utanmadan sıkılmadan nasıl bakacaktır? Türk siyaseti bu tip bir ilkesizliği ne görmüş ne de muhatap olmuştur. Geçmişte demiştim, yine söylüyorum: Bir kere satan yine satar, yine satar, yine satacaktır. Gidişata göre renk değiştirerek girecekleri şekil belli olmayan ilkesizler yokken biz yine vardık, var olacağız ve yine milletimizin kalbinde bulunacağız."

Tüm kadınların ve şehit annelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Bahçeli, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Tuğba Danışmaz'ı tebrik etti.

BİZE GÖRE AMED DİYE BİR YER YOKTUR

CUMHUR İttifakı'nın yalnızca bir seçim ittifakı olmadığını, Türkiye'yi hedef alan iç ve dış husumet cephesine karşı milli, ahlaki ve tarihi bir birlikteliğin unvanı olduğunu dile getiren Bahçeli şöyle devam etti: "Altılı masanın iflah olmaz bir krize yakalandığı bugünlerde sokakları tahrik etmeye, Türk-Kürt karşıtlığını üretmeye çabalayan dış bağlantılı soysuzların ateşle oynadığı meydandadır." Bursaspor- Amedspor maçında trübünlerden sallanan provokatif mahiyetli görsellerin, spora aykırı olduğunu ifade eden Bahçeli, "Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir" dedi.