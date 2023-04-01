Muhalefetten güldüren vaat

Asrın felaketiyle yıkılan 11 şehrimizde kış koşullarında evsiz kalan vatandaşların 1 yıl gibi kısa bir sürede yeni yaşam alanlarına kavuşması için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, 7'li koalisyon tarafından duyurulan seçim vaatleri halk nezdinde ciddiye bile alınmıyor.

PLANI İTİRAF ETMİŞ OLDU

Seçim sürecinin büyük bölümünü deprem bölgesindeki çalışmalara ayıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kabine üyeleri neredeyse her gün başka ilde yeni konutların temellerini atıyor. PKK destekli 7'li koalisyon ise bırakın bölgeyi ayağa kaldırmayı, ülke ekonomisini eski IMF günlerine döndürme hayali kuruyor. İYİ Parti'nin sözde ekonomi kurmayı Bilge Yılmaz, vaat ettikleri tabloya ilişkin önemli bir ipucu verdi.

VATANDAŞTAN TEPKİ

Ülkeyi IMF'ye teslim edeceklerini itiraf eden Yılmaz, dış desteklerle deprem bölgesinin inşasını 3-5 yıla yayacaklarını söyledi. Başkan Erdoğan'ın deprem konutlarını 1 yıl içinde teslim etmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirtmesine karşın, AK Parti iktidarının hizmetlerini yok sayan muhalefet, deprem bölgesiyle ilgili planlarını da itiraf etmiş oldu. Bilge Yılmaz'ın, yıkılan şehirleri ayağa kaldırmak için 5 yıl sürecek bir plan sunması, eleştirileri de beraberinde getirdi.

Başta depremzedeler olmak üzere vatandaşların büyük çoğunluğunda, "Devlet 1 yılda bitireceğini söylerken, muhalefetin 5 yıllık planı komik oluyor" yorumlarına neden oldu. Pensilvanya Üniversitesi'ne bağlı Wharton School'dan 2021'de İYİ Parti'ye transfer olan Yılmaz, aradan geçecek uzun sürede depremzedelerin barınma sorununu nasıl çözeceklerine ilişkin ise hiçbir öneri sunmadı.