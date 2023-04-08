Kılıçdaroğlu’nun morali çok bozuk

Seçim sathı mailine girdik. Hızla 14 Mayıs'a yaklaşıyoruz.

Siyaset kulislerine sızan son bilgiye göre (1 Nisan 2023 itibariyle) 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP-Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı gelişmeler moralini çok bozmuş. Kılıçdaroğlu'nun moralini bozan son gelişmelere bakalım. 1 Nisan'da kesinleşen 4 Cumhurbaşkanı adayının oy pusulası sıralaması için yapılan kura çekiminden Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan birinci sırada çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 3'üncü sıraya düştü.

Elazığ'daki temel atma töreninde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Tayyip Erdoğan kurada birinci sırada yerini aldı, bu hayra işarettir" dedi. Bu sıralamada birinci çıkmayı çok isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun canı sıkılmış, morali bozulmuş. Bilindiği gibi 1 aydır Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek amacıyla ABD Başkanı Biden'ın ekibi tarafından Amerika'dan gönderilen Obama'nın da seçilmesini sağlayan Amerikalı sosyal medya operatörleri İstanbul'da büyük bir otelde harıl harıl çalışıyor. Bu algı operatörlerine ilave olarak Berlin-Paris orijinli bir anket şirketinin de yaptığı anket sonuçları sızdı.



MARIOT OTELDE ÖZEL OFİS

Kılıçdaroğlu'nun morali buna da bozulmuş. Avrupa Birliği anket şirketi tespitlerine göre (4-5 Mart tarihlerinde yapıldı.) Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun 6 puan önünde. Avrupa Birliği adına özel anket yapan kuruluşun sonuçlarına göre Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yine önünde (Erdoğan yüzde 49.1/Kılıçdaroğlu yüzde 45.7). Bitmedi.

CHP-Kemal Kılıçdaroğlu-7'li koalisyonu desteklemek amacıyla, Amerika'dan yeni bir uluslararası anket şirketi Ankara'ya geldi.

ABD Büyükelçiliği'nin 50 metre karşısındaki Mariot otelinde özel ofis kurdular, 9 Nisan sonrası (milletvekili listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na verildikten sonra) çalışmalara başlayacaklar. 1 Mayıs'ta raporlarını Washington'a (CIA-Pentagon) göndereceklermiş.

Kemal Kılıçdaroğlu -7'li koalisyon ittifakı büyük heyecanla bu raporu bekliyormuş.



CHP'DE 9 NİSAN DEPREMİ

Belli etmemek için çok çalışıyorlar ama başarılı olamıyorlar.

7'li koalisyonda ve CHP derinliğinde milletvekili liste kavgaları sürüyor. Millet İttifakı'nda Meral Akşener-İyi Parti'nin diğer ortaklarına listelerinde yer vermek istememesi, kendi logosuyla her seçim bölgesinde seçimlere katılma ısrarı sürerken, buna kızan Ali Babacan-DEVA'nın da kendi logosuyla seçime girme kararı verdiği konuşuluyor. Arka kapılarda Temel Karamollaoğlu'nun Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile ittifak içinde ittifak modeli üzerinde henüz anlaşma olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP listelerinden Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal'a 44 milletvekili kontenjanı ayırdığı, Ali Babacan için de 20 kişilik kontenjanı gözden çıkardığı belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içi çekişmeler yüzünden zor günler geçirdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun parti içinden gelen sert istekler ve tartışmalar karşısında canının çok sıkıldığı ifade ediliyor.



MAVİ BONCUK DAĞITIYOR

CHP listelerinden ortaklarına 54 kontenjan verilmesi sonucu CHP içinde milletvekili olmak isteyenlerin isyan ettikleri, Kılıçdaroğlu'nun, 'milletvekili adayı olmayın, sizlere bakanlık, bakan yardımcılığı vereceğim' diyerek mavi boncuk dağıttığı konuşuluyor.

Örneğin CHP Kadın Kolları Başkanı Aydın Nazlıaka'nın milletvekili olmak için yaptığı başvuru geri aldırıldı (Güya Aile Bakanı yapılacakmış).

Bir başka kadın genel başkan yardımcısının Kılıçdaroğlu'nun odasında sinir krizi geçirdiği iddia edildi. Eski kadın milletvekili, Kılıçdaroğlu'ndan bakanlık değil, milletvekilliği istedi.

Olumsuz yanıt alınca Kılıçdaroğlu'nun odasından duyulacak şekilde bağırarak, "O aday yapılacakmış.

O ki? Daha dünkü çocuk. Ben çok büyük emekler harcadım. Milletvekilliği benim hakkım" dediği öne sürüldü.



MECLİS BAŞKANLIĞI KAPIŞMASI

Daha iktidara gelmeden CHP ile İyi Parti arasında TBMM Başkanlığı çekişmesi başladı. CHP'nin Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, 'Meclis Başkanı olacağım. Bakanlık istemiyorum' diyerek milletvekilliği için başvuru yapması, ortakları İyi Parti'yi çok kızdırdı.

Meral Akşener'in sağ kolu olan bazı isimlerin, "Meclis Başkanlığı İyi Parti'nin hakkı. Hem Cumhurbaşkanlığı alacaklar hem de Meclis Başkanlığı, olur mu? Oyu yüksek iki parti CHP ile İyi Parti'dir. Meclis Başkanlığı muhakkak İyi Partili olmak zorundadır" demeleri sonucu ortakların arasına şimdiden kara kedi girdi.



SONUÇ

Görüldüğü gibi Amerika'dan gönderilen sosyal medya algı operatörleri ve Avrupa Birliği anket şirketi çok uğraşsalar da Kemal Kılıçdaroğlu'nu öne çıkaramıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasını yöneten Avrupalı Sales Machine (satış makinesi) Kılıçdaroğlu hayalini satamıyor. CHP'de öncü depremler başladı. 9 Nisan'da milletvekili listeleri 7'li koalisyonun fay hatlarını çatlatacak özellikler içeriyor. 'Gelecek gelmekte olan' diye yola çıkan Kılıçdaroğlu'nun 'Gidiyor gitmekte olan' durumuna düştüğü görüüyor. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseti vedasına 36 gün kaldı.

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