3 dönem kuralı istisnasız uygulandı

AK Parti'de 57 isim "3 dönem kuralı" nedeniyle tekrar aday olmadı. Bu isimlerden bazıları şöyle: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz,

Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Mehmet Özhaseki, Vedat Demiröz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, eski bakan Cevdet Yılmaz, eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve Öznur Çalık.



■ METİN BURMALI