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Haberler Politika DSP Genel Başkanı Aksakal: Ecevit yaşasaydı Cumhur’u desteklerdi

DSP Genel Başkanı Aksakal: Ecevit yaşasaydı Cumhur’u desteklerdi

17.4.2023

Gazete

DSP Genel Başkanı Aksakal: Ecevit yaşasaydı Cumhur’u desteklerdi
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, konuk olduğu bir programda, Cumhur İttifakı'na katılma kararıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. "Anayasamızın ilk dört maddesine saygı duyan yapılarla beraber olmak her zaman bizim için öncelikti. Rahmetli Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in getirdiği bir kuraldı" diyen Önder Aksakal, Millet İttifakı'nın Anayasa'nın ilk dört maddesiyle sorunu olduğunu ve Bülent Ecevit'in yaşasaydı Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini ifade etti.
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