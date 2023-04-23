Meclis bugün 23 Nisan gündemiyle toplanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 103. açılış yılı nedeniyle Meclis Genel Kurulu bugün özel gündemle toplanacak. Genel Kurul'da, depremzede çocukların da yer alacağı "Çocuk Özel Oturumu" düzenlenecek. Kutlamalar kapsamında Meclis'te, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi ve TÜBİTAK işbirliği ile "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği" etkinliği düzenlenecek. Söz konusu etkinlik 23-26 Nisan tarihlerinde devam edecek. TBMM bahçesinde, farklı temalarda bilim stantları açılacak ve oyun alanları kurulacak.



BURCU ŞEN (ANKARA)

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