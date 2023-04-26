Bahçeli’den Akşener’e tepki: Partisinde ülkücü bırakmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir'de "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuştu.

'TERÖR VE GÜNAH İTTİFAKI'

BAHÇELİ konuşmasında, "CHP'den İYİ Parti'ye, Deva'dan Gelecek Partisi'ne, HDP'sinden diğer sol, marjinal ve bölücü partilere kadar alayının ana gayesi parlamenter sisteme geri dönmektir. Umudunu koalisyon hükümetlerine bağlayan bir siyaset anlayışından hayır gelmez. Ortaklık kuran partiler arasında çekişmeler ile koalisyon hükümetlerini övmek akılsızlık ve aymazlıktır. Böylesi siyasi zihniyetlerin derdi koltuktur" dedi.

BAHÇELI, "Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun tek bir projesi, hazırlığı, geleceği kuşatan parlak tek bir vizyonu yoktur. Kılıçdaroğlu iflas bayrağını çoktan çekmiştir. Kazanamayacak adaylarını kazandırmak için oturduğu masadan kumar masası diyerek önce kalkan, sonra tıpış tıpış tekrar geri oturan ve milleti kandıran İyi Parti başkanı ve yönetimi iyice çuvallamıştır" dedi. BAHÇELİ, konuşmasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki göstererek, "Başbakan olacağım propagandası ile FETÖ projesi olanlar kendi partisinde ne ülkücü bırakmış ne de milliyetçi bırakmıştır. Zillet ittifakı, aynı zamanda terör ittifakıdır" dedi.