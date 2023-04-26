İpler kopma noktasında

İyi Parti, seçim öncesi tel tel dökülmeye başladı. Oy oranlarındaki düşüş dikkat çekerken partinin İzmir'den çıkan iki ağır ismi TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray birbirine girdi.

Milletvekili adaylığından feragat ettiğini belirterek parti yönetimine ve gösterdiği adaylara yönelik sert açıklamalar yapan Çıray, oy oranlarının çok düştüğünü belirterek, "Toparlanamıyoruz" açıklaması yaptı. Dervişoğlu ise, Çıray'ı hedef alarak, "İyi Parti'de zaten en başından itibaren sadece problem oldun. Merak etme 14 Mayıs akşamı, senin gibi bir musibetten kurtulmanın bayramını yaşayacağız" dedi.

ANKETLERDEKİ DURUM SORULDU

Aytun Çıray, toparlanamadıklarını belirterek partideki çöküşün 8 nedenini açıkladı. Nisan'da yaptığı paylaşımda İyi Parti milletvekili adaylığından çekildiğini belirten Aytun Çıray, "14 Mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İyi Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum. İzmir'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Baraj altında kaldıklarını itiraf eden Çıray, bu sefer de oyların çok düştüğünü ve toparlanamadıklarını belirtti. Aytun Çıray, sosyal medyada kendisine yöneltilen, "Aytun Bey masaya dönüldükten önce ve sonra arasında yaptırdığınız anketlerde nasıl bir değişim var?" sorusuna, "Çok düştük toparlayamıyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜŞÜŞÜN 8 NEDENİNİ SIRALADI

Çıray, "Masada yüzde 17'leri gören İyi Parti neden eridi?" sorusunu ortaya koyarak şu sebepleri saydı: "Afyon olayı, merkez parti olup olmama konusunda zigzaglar, Ömer'in yolu, lideri kadın olan bir partide 'bacıya' küfür, masa süreçlerinin yönetilememesi, asla masadan kalkmam deyip kalkmak, derin güven kaybı, liste felaketi."

'HERHANGİ BİR FAYDAN YOK'

"Oylarımız çok düşük toparlayamıyoruz" açıklamasıyla dikkat çeken Aytun Çıray, partisinin TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu tarafından topa tutuldu. Dervişoğlu Çıray'a, "DYP'de siyaset yaptın DYP'li, ANAP'ta siyaset yaptın ANAP'lı, CHP'de siyaset yaptın CHP'li hiç olmadın. Vekillik koparabilmek için MHP ve AK Parti'de de bulunmak istedin ama beceremedin" diyen Dervişoğlu, "İyi Parti'de ise zaten en başından itibaren sadece problem oldun. Siyaset yaptığın partilerde şahsına kefil olacak 5'er kişi bul, sonsuza kadar susacağım. Ne yaparsan yap, bu zamana kadar herhangi bir faydana şahit olmadığımızdan, vermeyi planladığın zarardan asla endişe duymayız. Ayrıca sen kimsin ki, İyi Parti'ye zarar verebilesin? Merak etme 14 Mayıs akşamı, senin gibi bir musîbetten kurtulmanın bayramını yaşayacağız" dedi. Bu arada partisini kötüleyen Aytun Çıray'ın CHP'li milletvekili adayları ile birlikte Anadolu Birliği Derneğini ziyaret etmesi dikkat çekti.

İL BAŞKAN YARDIMCISI'NIN TUTUKLANMASI ŞOK YARATTI

İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Nurullah Tüzün'ün tutuklanması haberi parti teşkilatına bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Menemen'deki bir özel hastanede devletin 147 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasıyla yapılan operasyonda tutuklanan kardiyoloji uzmanı Nurullah Tüzün'ün İyi Parti İzmir'in Uluslararası Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Tüzün hastanede tedavi ve işlemleri yapılmış gibi göstererek kamu zararına neden olunmasında başlıca sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklandı. Tüzün'ün İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ile çok yakın ilişki içinde olması ve partiye maddi destek sağladığı yönündeki iddialar da kafaları iyice karıştırdı.

'BÖYLE BİR PARTİDE OLMAK İSTEMİYORUM'

SON olarak İyi Parti Kayseri Milletvekili aday adayı Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır parti ile yollarını ayırmıştı. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Bakır, "Şaibeli kişiler milletvekili adayı yapıldı. Ben böyle bir partide olmak istemiyorum. Sorun parti yönetiminde. Siyasi etik anlayışıma ters düşen şeyler gördüm" ifadelerini kullandı.

BAKIR, istifa sonrası siyasi parti üyeliğinin bittiğini gösteren e-devlet ekranının görselini paylaştı. Pelin Gündeş Bakır, aday listelerinin kesinleşmesinin ardından yaptığı açıklamada, İyi Parti'de gladyo, FETÖ, mafya ve CIA ile karşı karşıya kaldığını söylemişti.

ERHAN GÜLENÇ