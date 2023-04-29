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Haberler Politika Başkan Erdoğan'dan İzmirlilere art arda müjdeler! Çeşme ve Karaburun'a doğalgaz geliyor

Başkan Erdoğan'dan İzmirlilere art arda müjdeler! Çeşme ve Karaburun'a doğalgaz geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Mitingi'nde yüzbinlerce vatandaşa seslendi. Burada konuşan Erdoğan, İzmirlilere yeni doğalgaz müjdesi verdi. Erdoğan, Çeşme ve Karaburun'a doğalgaz geleceğini açıkladı.

29.04.2023, 19:18 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023, 19:20

Başkan Erdoğan’dan İzmirlilere art arda müjdeler! Çeşme ve Karaburun’a doğalgaz geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir mitinginde yüzbinlerce vatandaşa seslendi. Çeşme ve Karaburun'a müjde verdi.

Başkan Erdoğan iki ilçeye önümüzdeki dönemde doğalgaz getirileceğini söyledi.



Başkan Erdoğan açıklamasında şunları söyledi. "Enerjide toplam 910 bin abonesi bulunan İzmir'de nüfusun yüzde 90'ını doğalgaza kavuşturduk. Önümüzdeki dönemde Çeşme ve Karaburun'a da doğalgaz getiriyoruz. Ne kadar özetlersek özetleyelim İzmir'e hizmetlerimiz anlatmakla bitmiyor. Yatırımların yarım kalmaması için 14 Mayıs'ta kararınızı çok iyi düşünerek vermenizi istiyorum. İzmir'in Türkiye Yüzyılı'nın da lokomotif şehri olacağına yürekten inanıyorum. Ben sizleri seviyorum, 2 haftamız var, çok çalışacağız, durmak yok yola devam dedi."

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