‘Atatürk’süz İzmir mitingi

Atatürk'e ırkçı" diyen Yüksel Taşkın'ı 14 Mayıs seçimlerinde İzmir 1. bölge 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösteren 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki günkü İzmir mitinginde büyük bir skandala imza attı. Kılıçdaroğlu, Birinci Kordon'daki mitingte yaptığı konuşmada 'Atatürk'ü bir kez bile ağzına almadı. Sadece bir yerde "Seçilince Mustafa Kemal'in mütevazi Çankayasına gideceğim" dedi. Bir de Bayraklı'dan gelenler tarafından açılan ve kendisini bir anlamda Atatürk'e benzeten "Bir Kemal kurdu birinci yüzyıl başladı, bir Kemal geldi, ikinci yüzyıl başlıyor" pankartını okudu.Atatürk'ün kurduğu CHP'nin başında olan Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e bağlılığıyla tanınan İzmir'de önce Ulu Önder'e ırkçı diyen bir ismi aday yapıp üzerine de mitingte bir kez bile "Atatürk" dememesi büyük şaşkınlık yarattı. Bu durum, "Bay Kemal, 7'li koalisyonun ortağı HDP ve onun sırtını dayadığı PKK'dan çekindiği için İzmir gibi bir yerde bile Atatürk'ün adını ağzına almaktan korkuyor" şeklindeki yorumları da beraberinde getirdi.AK Parti İzmir 1. bölge milletvekili adayı Şebnem Bursalı, Atatürk adını hiç kullanmayan Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Bursalı, "Kılıçdaroğlu İzmir mitinginde Atatürk'ü ağzına bile almadı ve kendisine verilen ödevlerden en önemlisini bir kez daha uyguladı. Atatürk'ün kurduğu CHP'nin değil HDP ve PKK'nın desteklediği 9'lu masanın adayı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bay Kemal kendisine verilen CHP ve PKK destekli HDP'yi aynı çizgiye getirme görevini yerine getirmeye devam ediyor. Atatürk'ü ve Atatürkçüleri CHP'den uzaklaştırdı. Ayrıca İzmir gibi Atatürk'e bağlı bir kente, Atatürk düşmanlarını seçtirmeye çalışarak İzmirlilere dayatmada bulunuyor. Bu seçim istiklal için gayret gösterenler ile istikbalini Amerika'da kandilde arayanlar arasındaki bir tercih seçimidir" dedi.CHP'nin İzmirlinin oyunu adeta 'çantada keklik' olarak gördüğünü ifade eden Bursalı, "Ancak, İzmir için CHP'nin kalesi sözlerinin ne kadar boş olduğu Sayın Cumhurbaşkanımızın cumartesi günkü Gündoğdu Mitingi'nde bir kez daha ortaya çıktı. İzmirli her şeyi görüyor ve Atatürk'ü yok saymaya çalışanlara 14 Mayıs'ta gereken cevabı sandıkta verecek" değerlendirmesinde de bulundu.MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise, "Aslında biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'ten bahsetmemesine çok şaşırmadık. Çünkü, İzmir'de 1. bölge 1. sıraya Atatürk düşmanı olan 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen birini aday olarak koyan birinin Atatürk'ten bahsedecek yüzü yok. Atatürk'ün adını ağzına almaya korkmuştur. Çünkü İzmirlinin 'Madem bize Atatürk'ten bahsediyorsun o zaman neden Atatürk düşmanı birini 1. sıradan milletvekili adayı yaptın' diye sormasından korkmuştur. İzmirli bunun mutlaka hesabını soracak" diye konuştu.7'Lİ masanın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, önceki gün düzenlenen İzmir mitinginde konuşma yapmak için sahneye çıktığı anda İzmir'e selam vermek yerine "Selamun aleyküm Sivas" diyerek şehirleri karıştırdı. Temel Karamollaoğlu'nun bu sözü sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yer aldı.