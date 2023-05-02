İYİ Parti’den istifa eden meclis üyesi MHP’ye geçti

Aydın'da Köşk Belediye Meclis Üyesi Cemil Kahraman, mensubu olduğu İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katıldı. Kahraman, İYİ Parti'nin HDP ve FETÖ ile yan yana durduğunu belirterek, "Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak ortaklığı yapan, FETÖ iltisaklı adayları listelerine dolduran Millet İttifakı'nın içinde hiç bir itirazı, hiç bir şerhi olmadan yer alan İYİ Parti'den istifa ettim" dedi. Cemil Kahraman'a rozetini MHP MYK Üyesi ve Aydın Milletvekili adayı Burak Pehlivan taktı.



İHSAN KARATAŞ

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