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Haberler Politika TCG Nusret Gemisi Karadeniz’e açıldı

TCG Nusret Gemisi Karadeniz’e açıldı

21.5.2023

Gazete

TCG Nusret Gemisi Karadeniz’e açıldı
TCG Nusret Müze Gemisi 23 Mayıs'ta Zonguldak Limanı Ro-Ro rıhtımında halkın ziyaretine açılacak. Tarihe yön veren Çanakkale Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasını sağlayan en önemli stratejik manevralarından birini gerçekleştiren Kahraman Nusret Mayın Gemisi, Çanakkale muharebelerinde 8 Mart 1915 sabahı büyük bir gizlilik içerisinde Erenköy Koyu önlerinde döşediği 26 mayına çarpan müttefik donanmasına ait Ocean, Irresistible ve Bouvet zırhlılarının batması "Gaulois, Suffren ve Inflexible" zırhlılarının ağır hasar alması ile 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanılmasında büyük rol oynadı.
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