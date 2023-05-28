“29 Ekim’de tek bir terörist kalmayacak”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gerçekleştirilen terör çalışmalarıyla ilgili konuştu. Bakan Soylu, "29 Ekim 2023'te, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Sadece o değil, önümüzdeki 5 yıl içerisinde orayı kendi çöplüğü olarak değerlendiren ne bir Amerikan askeri bırakacağız ne bir PYD'li bırakacağız ne de bir PKK'lı bırakacağız" diye konuştu.



TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU

Soylu, seçmenin 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığını ve yalnız bırakmadığını söyledi. Türkiye Yüzyılı için toplumun her kesiminin çaba gösterdiğini dile getiren Soylu, "Üç ay önünü göremeyen Türkiye, Avrupa'nın, Amerika'nın bıyık altından güldüğü, bazen alay ettiği, bazen parmak salladığı, bazen küçük, hakir görmeye çalıştığı Türkiye, bugün dünya ne yapacağını bilmezken, vizyonsuz bir şekildeyken, Amerika, Avrupa ne yapacağını bilmezken, bugün 100 yıllık Türkiye Yüzyılı vizyonu ortaya koydu." dedi.



DÖRT KOLDAN GAYRET

Soylu, Türkiye'nin artık yarınını hesap edemeyen ve birilerinin talimatlarıyla hareket etmeye çalışan bir ülke olmadığını vurguladı. Ülkenin 6 Şubat'ta tarihin en büyük depremiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Soylu, devletin dört bir koldan deprem bölgesindeki vatandaşları yalnız bırakmamak için büyük gayret gösterdiğini kaydetti.

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