Skandala mühür

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kentsel dönüşüm skandalı yaşanıyor. Belediyenin kendi şirketi İZBETON üzerinden iş insanlarının kurduğu yapı kooperatifine ihalesiz şekilde Karşıyaka Örnekköy Semti'nde yaptırdığı inşaatlarda Karşıyaka Belediyesi tarafından mühür vurma işlemi gerçekleştirildi.İzmir Büyükşehir Belediyesi, kendisine ait bazı kentsel dönüşüm yetkilerini önce kendi şirketi İZBETON'a devretti. İZBETON da Örnekköy'deki kentsel dönüşüm işini ihalesiz bir şekilde İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Cihangir Lübiç ile şu an CHP İl Başkanı olan Şenol Aslanoğlu'nun öncülüğünde kurulan İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifleri'ne devretti. Örnekköy'deki dönüşümün 3. ve 4. etabını oluşturan bu konutların temel atma töreni geçtiğimiz yıl Nisan ayında dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile dönemin Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleştirildi. Ancak, süren inşaatlarda skandal bir gelişme yaşandı ve bloklardan birinde yaşanan sorun nedeniyle Karşıyaka Belediyesi görevlileri tarafından mühürleme işlemi yapıldı.Skandalı kamuoyuna duyuran AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Proje, CHP İzmir İl Başkanının kurucusu olduğu yapı kooperatifi aracılığıyla yürüyor. İlk fiyasko burada başlıyor! Yine Tunç Soyer yine kooperatif skandalı! Peki, CHP'nin 'güvenli, merak etmeyin' dediği inşaat raporlarında ortaya ne çıktı? Projede demir eksikliği ve hatalı beton imalatı... Evet! Daha yeni büyük bir felaket atlatmışken ortadaki tablo bu! Depremden büyük yaralar almış şehrimizde bu sorumsuzluk da nedir? Siz insanımızın hayatını bu kadar mı önemsiz görüyorsunuz? Hala ders almayacak mısınız?" ifadelerini kullandı.İnan'ın açıklamaları büyük yankı uyandırdı. Yeni Asır'ın görüştüğü İZBETON yetkilileri, sorunun Aslanoğlu'nun kurduğu kooperatifin olduğu bölümde değil Lübiç'in başkanlığını yürüttüğü İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi'yle ilgili alanda yaşandığını savudu. Bloklardan birine beton dökülmesi sırasında belediye görevlisiyle inşaatı yapan firma yetkilileri arasında tartışma çıktığını ve beton dökümünün belediye yetkilisi gözetiminde olmadan yapıldığı için bir kata mühür vurulduğunu söyleyen yetkililer, "Bu kattan numune alınıp incelenecek" dedi. Öte yandan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, Büyükşehir'in raporu ve isteği üzerine mühürleme işlemini yaptıklarını açıkladı.Bu arada Yeni Asır'ın ulaştığı Cihangir Lübiç ise, çalışmalarında bir sorun yaşanmadığını iddia etti. "Benim telefonumu size kim verdi?" diyen Lübiç, "Gazeticiyiz, numaranızı bir kaynağımızdan aldık" cevabı üzerine "Ben de gümrük müşaviriyim. Memnun oldum" diyerek telefonu kapattı.