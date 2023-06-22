Millet ‘masa’ değil irade ve hizmet ister

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan toplantıya, 28. Yasama Dönemi'nin ilk grup toplantısında, milletvekilleriyle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Meclis'in yeni yasama döneminin ve toplantının, ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak başladı.

'YALANLA BİR YERE VARILMAZ'

Konuşmasında Millet İttfakı'nı eleştiren Başkan Erdoğan, dün İslam dünyasından bir ülkenin temsilcisinin ziyaretine geldiğini ve kendisine, "Bizde AK Parti'ye çıkan oy yüzde 99" dediğini belirterek, "Tabii bunlar bir şeyi gösteriyor. Ne diyorlar? '6'lı masa.' Şimdi ne diyor? 'Gerekirse 16'lı masa' Yetmez, bunu daha da artırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Bu millet irade ister, irade; bu millet eser ister, hizmet ister. Yalanla dolanla talanla bir yere varılmaz" diye konuştu.

UCUBE BİR SİSTEM DAYATTILAR

Başkan Erdoğan, yaklaşık 1,5 sene önce muhalefetin bir masa kurduğunu, kıyıda kenarda kim varsa oy oranlarına bakmadan hepsini masaya topladığını anlatarak, şunları kaydetti: "Yaptıkları onca toplantının, görüşmenin sonunda millete proje namına elle tutulur tek bir şey sunamadılar. Adına ne derlerse desinler kurdukları masa, hiçbir zaman, bizzat kendi tarifleriyle bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemedi. Bu masaya ben 'kumar masası' demedim. 'Noter masası' da demedim. Diyen kim? O masanın etrafındakiler. Olay bu kadar acı bu kadar basiretsiz ve neticesi de ortada. Güya parlamenter sisteme, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri döneceklerdi ama 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısının olduğu, sabah erken kalkanın bakanlık kaptığı, hiçbir ilkenin, ahlaki çizgisinin bulunmadığı ucube bir sistemi millete dayattılar."

VATANDAŞA KORKU SALDILAR

Muhalefetin vizyon ve proje konusundaki açıklarını kapatabilmek için son yılların en kirli, etik ve edep dışı seçim kampanyasını yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "Ortada öyle bir mesele yokken yayınladıkları videolarla mezhep ve etnik köken fitnesini körüklemeye kalktılar. Siyasi hayatımızın hiçbir aşamasında müdahale etmediğimiz hayat tarzı üzerinden vatandaşa korku saldılar. Bay bay Kemal, bizim vatandaşımızın hayat tarzıyla yakından uzaktan alakamız yoktur. O sizin derdiniz. Siz bu ülkede milletin hayat tarzıyla hep uğraştınız ve sahtekarlık yaptınız. Bak şimdi gene söylüyorum; eğer dürüstseniz, samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtüsü meselesini Anayasa ile teminat altına alalım. Ama dürüst olmazsanız sadece grup toplantısı salonunda değil, 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında sizi milletimize bangır bangır anlatacağım" diye konuştu.

SİZ LGBT'CİSİNİZ BAY KEMAL

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Dürüst değilsiniz ve uçkuru kaptırmışsınız uçkuru. Küresel güç odaklarından aferin alabilmek adına toplumun bekasını tehdit eden LGBT belasını meşrulaştırmaya çalıştınız. Bay bay Kemal, siz LGBT'cisiniz. Yanınızdakiler de LGBT'ci. Ama ne AK Parti ne MHP ne Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerinde böyle bir bela yok. Seçim kazanmak uğruna faşizmi, ırkçılığı, nefret söylemleri ve ayrımcılığı en azami şekilde kullanmaktan çekinmediniz. İnsanımızı tehdit etmekten depremzedelerimize yönelik ahlakla, vicdanla ve insanlıkla bağdaşmayan nobranlıklara kadar her yolu denediniz."

KİRALARDA YÜZDE 25 ORANI DEVAM EDECEK

Erdoğan, "Konut kira sözleşmelerinde kira artırım oranını yüzde 25 ile sınırlamıştık. 2023 Temmuz ayı sonrasında yenilenecek kira sözleşmelerinde aynı uygulamayı sürdüreceğiz. Bundan sonra da üreticilerimizi destekleyeceğiz, sanayicilerimizi teşvik edeceğiz, ihracatçılarımızın önünü açacağız, tüm ihtiyaç sahiplerinin elinden tutacağız. Türkiye'yi dünyanın en büyük on ekonomisinden biri yapana kadar durmadan, dinlenmeden, soluklanmadan çalışacağız. Bununla ilgili yol haritamızı oluşturacak, hükümet programına 12 kalkınma planımız ile orta vadeli programın hazırlıklarına başladık" diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN, MİT BAŞKANI KALIN'I KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti. Kabulde, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın göreve geldikten sonra Başkan Erdoğan'a ilk bilgi sunumunu gerçekleştirdiği kaydedildi.