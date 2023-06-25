Akşener Altılı Masa’yı ikinci kez devirdi

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı'na tek aday olarak girerek yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener, konuşmasında öfke patlaması yaşadı. İYİ Parti'den peş peşe istifa eden siyasilerin, parti üzerinden rant ve makam elde etmeye çalıştığını belirten Akşener, teşkilatıyla da adeta kavga etti.

KAHROLUN DİYE BAĞIRDI

Akşener, "Hesaplaşacağız. Zengin olmayı hayal edenler kapı dışarı. Burada böyle bir şey yoktur" sözüyle partide yeni bir sayfa açacaklarını vurguladı. Partililerini sert sözlerle eleştiren Akşener, "Milletvekilleri para mı istedi sizden? Bugün sizden para mı isteniyor? Genel merkez yapıldı, 15 liralık çöp kutularını bile ben aldım. Bugün Meral Akşener'i düşmanlarının söylemediği laflarla karaladınız. Kahrolun, kahrolun, kahrolun. Ben hesap vereceğim siz de hesap vereceksiniz. Burası hesap verme yeridir. Temayülde geride çıkan arkadaşlarımız her türlü ahlaksızlığı yaptılar. Özür dilerim, çıkaramadım bir de sizleri, kusura bakmayın. Siz kim Türk milliyetçiliği kim? Saygısızlar. Milletvekilini kura ile mi belirleyeyim? GİK'i kura ile mi belirleyeyim? Saygısızlar ne istiyorsunuz?" diyerek isyan etti.

"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM"

CHP'den 15 milletvekili istediklerini itiraf eden Meral Akşener, "Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Hesap veriyoruz. Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o savaşa girmeliydik. Savaşmadık. O gün bugündür 15 vekilin diyetini ödeyemedik. Bize kuyruk siyasetine mal oldu. İki parti yerel seçimlere birlikte gittik ve bir başarı ortaya çıktı. Beni en çok üzen, 'İstanbul seçimini siz değil HDP kazandırdı' dediler. Meğer biz hariç herkes kazanmayı sağlamış. Evet, seçimi kaybettik. Pek çok hata ve kusur üzerinde durulabilir. Ben 1 aydır konuşmuyorum. Önce Kılıçdaroğlu üzerinde yürüdüler. Kanaat önderleri, elitler... Sonra baktılar ipin ucu kaçtı, bunu dengelemek için Akşener ve İYİ Parti gündeme geldi. Biz çalışmamışız, ondan yenilmişiz. İnsafınız kurusun. Aynı İstanbul'u HDP kazandırdı dediğiniz gibi... İyi, bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Akşener'in muhalefet bloğuna yaptığı bu eleştiriler sonrasında Altılı Masa'yı bir kez daha devirip Millet İttifakı'ndan ayrıldığı yönünde yorumlandı.