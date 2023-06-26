Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, halihazırda Eskişehir Valisi olarak görev yapan Erol Ayyıldız yeni Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olarak görevlendirilmesinin ardından Emniyet Genel Müdürü de değişti. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın İçişleri Bakan Yardımcılığını görevine atanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gelen isim Eskişehir Valisi olarak görev yapan Erol Ayyıldız oldu.

İZMİR'DE 5 YIL GÖREV YAPTI

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Ayyıldız, Türkiye'nin birçok ilinde valilik görevlerinde bulundu. Başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken 3 çocuk babası Erol Ayyıldız, 5 yıl İzmir'de valilik görevinde bulunduktan sonra 8 Haziran 2020 tarihinde Eskişehir Valisi olarak göreve başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Erol Ayyıldız, 2016 - 2020 yılları arasında İzmir Vali olarak görev yapmıştı.

EROL AYYILDIZ KİMDİR?

1966 yılında Giresun'un Piraziz ilçesinde doğan Ayyıldız, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Ayyıldız, evli, 2 kız ve 1 erkek çocuk babasıdır. Ayyıldız 1992 - 2020 yılları arasında sırası ile; 1992 - 1993 Ordu - Ulubey Kaymakamı, 1993 - 1995 Kahramanmaraş - Ekinözü Kaymakamı, 1995 - 1998 Nevşehir - Kozaklı Kaymakamı, 2000 - 2003 Bitlis Vali Yardımcısı, 2003 - 2006 Rize Çayeli Kaymakamı, 2006 - 2010 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, 2010 - 2011 Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı, 2011 - 2013 Zonguldak Valisi, 2013 - 2016 Aydın Valisi, 2016 - 2020 İzmir Valisi olarak görev yaptı.