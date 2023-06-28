Tunç Soyer ve Tuncay Özkan şaşırtmadı

Göreve geldikten sonra belediyeye PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin verdiği listelerdeki binlerce kişiyi yerleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yine şaşırtmadı.

AÇIKLAMA TEPKİ ÇEKTİ

Soyer, PKK elebaşı Abdulallah Öcalan'ı övüp Türkiye Cumhuriyeti'ni karalayan ve bu nedenle tutuklanan Tele 1 TV'nin sahibi Merdan Yanardağ'a sahip çıktı. Soyer, "Merdan Yanardağ yurtsever bir gazetecidir, adı terörle asla yan yana getirilemez. Çeşitli bahanelerle muhalif gazeteciler suçlanarak özgür basın susturulamaz" dedi. Daha önce HDP'nin cezaevindeki eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verdiği destekle de tanınan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Merdan Yanardağ'a destek veren bir açıklama yaptı. Özkan'ın elebaşı Öcalan'ı öven Yanardağ için "vatanser" ifadesini kullanması tepki çekti.

ÖZEL VE TAŞKIN DA VAR

Tutuklanan Merdan Yanardağ'a destek verenler kervanına, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel de katıldı.