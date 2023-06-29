MHP lideri Bahçeli: Rus ruletini Putin kazandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün bayram namazının ardından MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki kabrini ziyaret etti. Bahçeli, "Siyasi partilerimiz kendilerini 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimlerine hazırlamak durumundadır. Mademki Türkiye millet iradesiyle bir siyasi istikrara kavuşmuştur, bu siyasi istikrarın siyasi partilerde de kendisini hissettirmesi lazımdır. Siyasi partilerin normal süreç içinde yasanın öngördüğü, gönül vermiş insanların hedeflediği yolda gayet olgun, karşılıklı saygı içinde kongrelerini tamamlayarak demokrasimize seviye kazandırmalarında yarar vardır" dedi.

KÜRESELCİLER BOŞ DURMUYOR

Birçok olayla karşı karşıya kalan Türkiye'nin çevresinde sıcak iklimlerin de bulunduğunu anlatan Bahçeli, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın iklimlerden biri olduğunu işaret etti. Bayram dolayısıyla Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın en kısa zamanda barış yoluyla sonlandırılması için temennide bulunan Bahçeli, "Tabii küresel güçler boş durmamaktadır. Zaman zaman şahit olduğumuz olaylar olmaktadır. Bunlardan bir tanesi Ukrayna'yla Rusya savaşı devam ederken barış yolunda Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, bütün batı ülkeleri destek verip, gayret göstermesi gerekirken şimdi Rusya Federasyonu'nda yeni yeni olayların gelişmesine de fırsat verebilecek tarzda sakinlik ve durgunluk göstermektedirler. Bugün Rusya'da bir Rus ruleti oynanmıştır. Bu tabirin altını çiziyorum. Bu Rus ruleti önemlidir ve bu rulet, Putin'in kazanmasıyla son bulmuştur" diye konuştu. Bahçeli, "Bundan sonra kimse Rus ruletine bu savaş ortamında heves etmesin. Dünyada barışa ihtiyacı var, sevgiye ve saygıya ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

KURULTAY 17 MART'TA OLACAK

2024 yılı Mart ayında yapılacak MHP kongresinin öne alınma durumunun olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Bahçeli, "17 Mart 2024'te kurultayımızı yapmak durumundayız. Bu yasanın öngörmüş olduğu hedeftir" dedi.