Haberler Muğla SON DAKİKA: Bodrum'da 17 yaşındaki Muhammed'in ölümünde şoke eden detay! Tutuklanan kaptan dünyaca ünlü programın yıldız çıktı... SON DAKİKA: Bodrum'da 17 yaşındaki Muhammed'in ölümünde şoke eden detay! Tutuklanan kaptan dünyaca ünlü programın yıldız çıktı... Son dakika haberleri... Dünyanın konuştuğu Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Muhammet Koyabakan'ın hayattan koparıldığı kanlı kavgada sarsıcı bir gerçek gün yüzüne çıktı. Olay sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen Portekiz uyruklu yat kaptanının geçmişini duyanlar kulaklarına inanamadı! Meğer dünyaca ünlü o televizyon programında 4 sezon boyunca... İHA









Son dakika haberleri... Geçen Cumartesi günü akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir giyim mağazasına gelen Portekiz uyruklu Campbell Franco ve Joao Grant Franco adlı iki kişi, küfürlü konuşup işletme yetkilileri ile tartışmaya başladı.





TURİSTİN YUMRUK DARBESİYLE DÜŞÜP BAŞINI MERDİVENE ÇARPTI Çıkan kavgada işletmede çalışan 17 yaşındaki Muhammet Koyabakan adlı genç, turistin yumruk darbesiyle düşüp başını merdivene çarptı. Ağır yaralanan genç, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Portekiz uyruklu iki turist ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.