Son Dakika Haberleri... Antalya'da düzenlenen "COP31 İş Forumu"na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Ülkenin yeşil kalkınma hamlesine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Enerjiden sanayiye, ulaştırmadan tarıma ve binalara tüm sektörlerimizi yeniden yapılandırıyoruz. Türkiye, hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeklere dönüştürmede usta bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Antalya'ya gelerek dünyamızı daha yaşanabilir bir yer olması için verdiğiniz destek için her birinize teşekkür ediyorum. 9 Kasım'da başlayan COP31'de yapılan zirvelerde farklı ünvanlarda 96 lideri ülkemizde ağırladık. 20 Kasım'a kadar devam edecek zirveye rekor katılım bekliyoruz.

İklim krizinin ulaştığı ürkütücü boyutlar küresel ölçekte kararlı adımlar atılmasını zorunlu kılıyor. Liderler zirvemizin ilk gününü Sıfır Atık'a ayırdık.

Türkiye 6 Şubat'ta deprem ile sarsılmış bir ülkedir. 11 ilde 53 binden canımızı kaybettik. 3 yıldan daha kısa bir sürede 455 bin konut ve iş yeri inşa ederek deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırdık. Bu alanda tecrübelerimizi katılımcılarla paylaşma imkanı bulduk.

Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hattı korunmalı, iklim krizinin bedelini en ağır ödeyen ülkelere yardımcı olunmalıdır. Her koyun kendi bacağından asılır düşüncesi devam ederse çok daha büyük sıkıntılar meydana gelecektir.

Böyle evrensel bir mücadelede salt hükümetlerin çabasıyla başarıya ulaşılamaz. İş dünyasının da elini taşın altına koyarak destek olması gerekmektedir. 50 senedir yapılan yanlışlar şimdi tek tek karşımıza çıkıyor.

Türkiye olarak 2053 hedefimizi net 0 olarak hedefledik. Enerjiden sanayiye, ulaştırmadan tarıma üm sektörlerimizi yeniden yapılandırıyoruz. Kamu kurumları ve özel sektörle kapsamlı bir yol haritası oluşturmuştuk.. Bu planı yeniden güncelledik. Temel önceliğimiz iklim değişikliği ile mücadele ederken sanayimizi de kalkındırmaktır.

Yeşil kalkınma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Enerjiden sanayiye, ulaştırmadan tarıma ve binalara tüm sektörlerimizi yeniden yapılandırıyoruz.

Ülkemizi çatışmalardan uzak tutuyor, bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için samimiyetle çalışıyoruz."