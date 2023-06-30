"Genel Başkan olmasaydı o İBB’ye aday bile olamazdı"

CHP içerisinde dengeler tamamen bozuldu. Önce 14 Mayıs ardından 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi hezimetinin ardından partide değişim sesleri yükselmeye başladı. Yaşanan krize öncülük yapan isimlerden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu, "Gerekirse genel başkan gitmeli" diyerek adeta meydan okumuştu.

O ZAMANDA 'SAĞCI' DERLERDİ

Sık sık baba oğul imajı çizen fakat aralarındaki gerginliği saklayamayan ikilinin gerilimine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dahil oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Kaftancıoğlu, büyük bir gerilim yaşadığı İmamoğlu'na yüklendi. Canan Kaftancıoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamazdı. O zaman da mesela 'sağcıydı' derlerdi. Eş dost, tanıdık, il başkanı, yakını kim ise getirir onu belediye başkan adayı yaparlardı" sözleriyle hedef aldı.

ONGUN'DAN YANIT GECİKMEDİ

Sözlerin sosyal medyada gündem olmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ongun, İmamoğlu'nun 4 fotoğrafını paylaşarak, "Profilden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu" notunu ekledi. Bu paylaşım, parti içerisinde kılıçların tamamen çekildiğine yorumlandı.