Seçim yenilgisi Aydın vekillerini ikiye böldü

CHP'de kurultay takvimi henüz netleşmeden koltuk savaşı zirve yaptı. Genel başkanlığa oynayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık 40 il başkanı ve milletvekili aday listelerinden dışlanan isimlerden destek aldığı iddia edildi.

TEZCAN DEĞİŞİMDEN YANA

Bu isimler arasında bu dönem Merkez Yürütme Kurulu'na alınmayan Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da yer alıyor. Karşıtlar arasında olan, Kılıçdaroğlu'nun hemşerisi ve 3 dönemdir akraba kontenjanıyla milletvekilliği yapan, aynı zamanda milletvekili maaşında haciz bulunan hacizli vekil lakaplı Hüseyin Yıldız ise CHP Genel Başkanı'nı savunuyor. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na seçildiği günden bu yana yakın kurmayları arasında yer alan, seçimin ardından diğer üyelerle birlikte Merkez Yönetim Kurulu'ndan (MYK) istifa eden Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu'na görevi bırakma çağrısı yaptı. Tezcan, "Seçim bittiği gün Kemal Bey'in 'Yeni dönemde aday olmuyorum. Bu değişimi koordine edeceğim' demesini beklerdik" ifadelerini kullandı. Tezcan, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı kaybetme endişesini de dile getirdi.

CHP LİDERİNİN GÖNDERİSİNİ PAYLAŞTI

HÜSEYİN Yıldız ise Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkça ifade eden isimler arasında yer alıyor. Twitter hesabında Kılıçdaroğlu'nun bir röportajından alıntı yapan Yıldız, CHP liderinin "CHP'nin şu an itibariyle kaptanı benim. CHP engin denizlerin gemisidir. CHP'yi bir iç deniz gemisine çevirecek tartışmalardan ve bu tartışmaların sonuçlarından uzak tutacağım" ifadelerini içeren bir gönderiyi paylaştı.

CHP'NİN diğer Aydın milletvekilleri olan Süleyman Bülbül ile Evrim Karakoz, bugüne kadar hangi safta yer alacakları hakkında bir görüş bildirmediler.