Lagün Marul gölüne dönüştü

İzmir'in kent merkezinde ve bazı ilçelerinde köstebek yuvasına dönen yollar, toplanmayan çöpler ve havaların ısınması ile artan sinek ve sivrisinek problemlerine deniz suyunda artan kirlilik nedeni ile deniz marulu sorunu da eklendi.

ARTIK KRONİKLEŞTİ

İzmir Körfezi'nde, sıklıkla görülen deniz marulu, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle, ciddi oranda arttı. Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan İnciraltı'ndaki Çakalburnu Lagünü'nün 3'te 1'i deniz maruluyla kaplandı. Körfezde deniz maruluyla, kötü kokunun da arttığını söyleyen İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Maalesef 2000 yılından sonra denizin en kirli olduğu dönemi yaşıyoruz. 2000 yılında Türkiye'nin ve Avrupa'nın da çok önemli arıtma tesislerinden olan Çiğli Arıtma Tesisi yapıldı. Şahane bir şekilde geri dönüş başladı. Körfezimiz mavileşmeye başladı. 2005 yılından sonra yavaş yavaş tekrar kirliliğe dönüldü, durum kötüleşti. 2013-2014'ten sonra deniz marullarını görmeye başladık" dedi.

KÖRFEZ RİSK ALTINDA

Her yıl kasım, nisan ve mayıs aylarında görülen deniz marulunun artık kronikleştiğini ifade eden Prof. Dr. Yaşar, "Kirli bir körfezdeki olabilecek her şeyi biz gördük. Körfez risk altında. Derelerden kirli su gelmeye devam ediyor. Sıcaklıklar koku anlamında çok etkili. Sıcaklıklarla beraber bu yıl mart ayında koku başladı. Yapılması gereken şey bütün fabrikaların arıtma tesislerinin çalıştırılmasıdır. Biz Türkiye'de hala daha denizleri foseptik olarak kullanmaya devam ediyoruz. Derelerin altındaki betonlar kırılacak, toprak ve su nefes alacak" dedi.