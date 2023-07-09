Kılıçdaroğlu’ndan üyelere mektup: Göreve devam

DEĞİŞİM taleplerine kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan kurultay ve değişim sürecinde parti üyelerine bir mektup gönderdi. Göreve devam mesajını bir kez daha yineleyen Kılıçdaroğlu, "Mücadelemizi eskisinden daha güçlü sürdürmek zorundayız. Bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Mektubunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüne de atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, "Atatürk'ün 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim' sözü partimize gönül vermiş olanların hiç unutmaması gereken temel bir ilkedir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun mektubu şu şekilde: "Cumhuriyet tarihimizin en kritik seçimlerinden birini geride bıraktık. Süreç çalıştığımız beklediğimiz ve dilediğimiz gibi sonuçlanmadı. Demokrasi mücadelemizde birlikte yol almak için gösterdiğiniz büyük çaba ve kararlılığın çok değerli olduğunu bilmenizi isterim. Elini taşın altına koyma cesareti gösteren sizler sayesinde partimiz daha da güçlendirmektedir. Adil ve özgür bir Türkiye için hak, hukuk ve adalet için mücadelemizi eskisinden daha güçlü sürdürmek zorundayız."

YENİ İDDİA: KAFTANCIOĞLU GÖREVDEN ALINACAK

SEÇİM sonuçları sonrası iç hesaplaşmanın başladığı CHP'de, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yerine Gürsel Tekin'in getirileceği öne sürüldü. Değişim seslerinin yankılandığı CHP'de MYK üyelerinden başlayarak danışmanlarına kadar değiştiren Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir atama geldiği iddiası ortaya atıldı. Siyasi yasak alan Canan Kaftancıoğlu'nun ardından boş kalan CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine, Gürsel Tekin'in atanacağı iddia edildi. Öte yandan CHP Eski Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kongre takvimine dikkat çekerek, Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi halinde genel başkanlığa aday olacağını açıklamıştı.