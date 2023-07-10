Soyer rezilliği kabul etti ve özür diledi

Konak'ın Basmane semtinde bulunan ve 2010 yılında restore edilip kültür merkezi olarak kullanılan tarihi Aziz Vukolos Kilisesi'ndeki elektro müzik eşliğindeki içkili partiye tepkiler devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kiraya verilen tarihi kilisede verilen parti, Rum toplumunu rahatsız etti. İzmir Rum Ortodoks Toplumu Başkanı Yorgo Theodoridis etkinliği kınarken, böyle bir partiye izin verilmesinin Rum toplumunu incittiğini söyledi.

TALİHSİZ BİR OLAY

Yaşananlardan bin pişman olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Rum Ortodoks Toplumu Başkanı Yorgo Teodoridis'i aradığını söyleyerek, "Öncelikle çok üzüldüğümüzü söylemek isterim. Ben Rum Ortodoks Kilisesi lideri Yorgo Teodoridis'i aradım ve özrümü ifade ettim. Sonuçta bizim yaptığımız bir şey değil ama bizim mekanımız. Sorumluluk bize de düşer. Böyle bir şeyin bir daha asla olmaması için arkadaşlarımızı uyardığımızı ilettim. Çok daha titiz olacağımızı söyledik" şeklinde konuştu.

ÖNLEM ALINMALI

İzmir Rum Ortodoks Toplumu Başkanı Yorgo Teodoridis de Soyer'in kendisini telefonla arayarak üzüntüsünü ve özrünü ifade ettiğini dile getirerek, "Bunun tekrarlanmaması adına önlem alınması bizim için son derece önemli. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın ve İzmir halkının destekleri de bizim için son derece kıymetliydi. Yaşanan talihsiz bir olaydı, şimdi geleceğe bakma zamanıdır" dedi.

TEMİNATI İADE ETMEDİK

İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyon için kendilerinden kiralama yapan özel şirket ile ilgili, "Kiralama şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutanak düzenlenmiş, şirketin teminatı iade edilmemiştir. Bizimle ilgisi olmayan organizasyonun Rum Ortodoks Toplumu'nu incitmesinden son derece üzgünüz" açıklamasını yaptı.

HAKARET VE SAYGISIZLIK

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, kültürel etkinlikler için kullanılan İzmir'deki Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi'nde parti düzenlenmesine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Böyle bir eğlence etkinliğinin eskiden ibadethane olarak kullanılan tarihi bir anıtta düzenlenmesinin hakaret ve saygısızlık olduğu" belirtilerek, "Kültürel etkinlikleri misafir etmek üzere kullanılan İzmir'deki tarihi Rum Ortodoks Aziz Vukolos Kilisesi'nde elektronik müzik partisi düzenlenmesini kınıyoruz" dedi.

ÖZEL HABER