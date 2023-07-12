Son Dakika... Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi’nde! Önemli açıklamalar

Son Dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamarından satır başları şöyle

Başkan Erdoğan: "(Tahıl koridoru) Sayın Zelenskiy girişimin devamından yana, Sayın Putin'in de bazı önerileri oldu. Bu önerileri de dikkate alarak çözüm odaklı çalışıyoruz."

Erdoğan: "Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklemiş bir ülkedir. Şimdiye kadar hiçbir ülkenin ittifaka girmesine keyfi sebeplerle engel çıkarmadık."

Erdoğan: "(İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) İnsanların kutsallarına saldırmak fikir hürriyeti değil barbarlıktır, ilkelliktir, bir nevi terör eylemidir."

Erdoğan: "İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini onaylayacak merci, milli iradenin temsilcisi TBMM'dir. Bizim gibi milletvekillerimiz de süreci yakından takip edecek"

Erdoğan: "(BM İnsan Hakları Konseyinde Kur'an'ı yakma eylemini kınama tasarısı) Tasarıya ret oyu veren ülkeler, özgürlük ve insan hakları anlayışını gözden geçirmeli"

Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Taraflar bizim arabulucu olmamızı teklif veya kabul ederlerse memnuniyetle böyle bir arabuluculuğu kabul ederiz."

Erdoğan: "(İsveç'in NATO üyelik süreci) Meclis açıldığında inanıyorum ki süratle Meclis Başkanımızın uluslararası sözleşmelerde öne çıkaracağı sözleşme bu olacaktır"