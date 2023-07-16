7 yıldır oğlumun hasretiyle yanıyorum

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te konakladığı otelde suikast düzenlemek isteyen FETÖ'cüler tarafından şehit edilen polis Nedip Cengiz Eker için 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıl dönümünde Kemer Mezarlığı'ndaki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Anma törenine Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, İl Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, şehidin babası Nedim Eker, annesi Bahar Eker ile protokol üyeleri katıldı. Vali Aksoy ve beraberindekilerin taziyelerinden sonra dualar okundu.

'ONU EVLENDİRECEKTİM'

Anne Bahar Eker'in şehit oğlunun mezar taşını öperek gözyaşı döktü. Oğlunu evlendirmek istediğini ancak mürüvvetini göremeden oğlunun 15 Temmuz'da şehit olduğunu belirten anne Eker, "Oğluma 7 senedir hasret kaldım. Bu dünyada başka bir şeyim yoktu. Ben oğluma doyamadım. Onu evlendirecektim. Hayallerim yarım kaldı. Yapanların yanına kar kalmasın. Onun bastığı topraklara kurban olayım" diyerek feryat etmesi herkesi duygulandırdı.

'HALKIMIZ AMAN VERMEDİ'

"Ömrümüzden ömür çaldılar" diyen şehidin babası Nedim Eker ise şunları söyledi: "Ateş düştüğü yeri yakarmış dedikleri doğruymuş. Aynı kahrı, kederi her yıl yeniden yaşıyoruz. Ömrümüzden ömür çaldılar. Allah onları cehennem ateşinde yaksın, kahretsin. Birliğimiz dirliğimizi demokrasimizi yok etmeye çalıştılar, çok şükür halkımız onlara aman vermedi. O gece şehit olmak için koşan şehit ve gazilerimiz, o hainlerin emellerini boşa çıkardı. Allah hepsinden razı olsun. Atalarımızdan bu yurdu öyle biz kolay teslim almadık. Onların yürekleri 15 Temmuz'da tekrar mühürlendi. Bu topraklar bizim. Hiçbir güç ve devlet nerden gelirse gelsin, kimi üstümüzü salarsa salsınlar terör örgütleri hiçbir zaman başarılı olamayacak. Sonuna kadar vatanı savunarak onları yok edeceğiz."

'DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZ HAİNLERİ ASLA AFFETMEYECEK'

Baba Eker, "Devletimiz ve milletimiz hiçbir zaman onları affetmeyecek. Affedilecek bir durum da yok. Allah onları kahreylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Biz de bu topraklarda şehitlerimizin sayesinde yaşıyoruz. Hainlerin ise yatacak yeri olmasın. Kimse bu devleti yıkımaz, parçalayamaz. Asla bir defa daha böyle bir darbe girişimini ülkemize yaşatmasın. İslam aleminde olan kendi evlatlarımızın ülkemize yaptığı yanlış bir hareket. Allah onları kahretsin. Dış güçlerin emrinde, en yüksek mertebeye gelmişler. Hainler, şerefsizler, ahlaksızlar bu ülkeye bu yaşatılmaz" diyerek FETÖ terör örgütünü lanetlediğini belirtti.