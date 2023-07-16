Darbeden 1 yıl önce tatbikatını yapmışlar!

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin en önemli ayağını oluşturan İzmir, kahramanca mücadelesi ve kararlı duruşu ile hainlere gereken cevabı verirken, Yeni Asır darbe girişiminden tam bir yıl önce Ege Ordusu Komutanlığı'nda gizemli bir tatbikat yapıldığı bilgisine ulaştı.

YARDIMCISINI GÖNDERDİ

2015 yılının Mayıs ayında karargah içinde "İşgal ve Ayaklanmada Emniyet Birimlerinin Müdahalesi ve Müzakere" isimli bir tatbikat gerçekleştirildi. Dönemin Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, o dönem işgal ve halk ayaklanması konulu tatbikata anlam veremediklerini ancak darbenin gerçekleşmesinin ardından bunun bir darbe tatbikatı olduğunu anladıklarını söyledi. Uzunkaya, "2015 yılında Mayıs ayında Ege Ordusu Komutanlığı tarafından işgal ve halk ayaklanması temalı bir tatbikat ve müzakere konulu bir davet aldım. Daha önceden planlı bir iş akışım olduğum için davete o dönem yardımcım olan Emniyet Müdür Yardımcısı Doğru Ateş'i gönderdim. Ancak yardımcım Ateş kendisine ters geldiği için tatbikata katılmadığını ve oradan ayrıldığını bildirdi" diye konuştu. Uzunkaya, tatbikat öncesi kendilerinden operatif manevra kabiliyeti olan ayaklanma ve isyan olaylarında kullanılan Emniyet'e ait araç gereç ve ağır ve normal silahların listesinin istendiğini belirtti. '

'SİLAH LİSTESİNİ VERMEDİM'

Uzunkaya, "Ben de bunun mümkün olmadığını ve bu konu ile ilgili yardımcı olamayacağımızı resmi yazı ile ilettim. Konuyla ilgili o dönemin Valisi Mustafa Toprak'a da bilgi verdim. Bu ilginç tatbikat ve müzakereye destek vermedik" diye konuştu.

'ARAÇ ENVANTERİMİZİ VE HAREKET KABİLİYETİMİZİ ÖĞRENMEK İSTEDİLER'

O dönem tatbikat ve organizasyonunun başında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ege Bölgesi'nin sözde sıkıyönetim komutanı olması planlanan Tümgenarel Memduh Hakbilen'in olduğunu söyleyen Uzunkaya, "Darbeden sonra anladık ki bu tatbikatla bizim isyan ve ayaklanma anında harekat kabiliyetimizi ve araç gereç envanterimizi öğrenmeye çalışmışlar" dedi.

ÖZEL HABER