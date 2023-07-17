“Semih Terzi’yi vur emrini ben verdim”

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi şehit Ömer Halisdemir'e verdiği emirle ihanet gecesinin seyrini değiştiren dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı o gece yaşananları ilk kez anlattı. Halisdemir'e vur emri verdiği konuşmasını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Aksakallı, Halisdemir'le baba-oğul gibi olduklarını ifade etti. 15 Temmuz hain darbe girişimin en unutulmaz anlarından birisi de şehit Ömer Halisdemir'in dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın emriyle darbeci Semih Terzi'yi vurmasıydı. 15 Temmuz öncesi bir general arkadaşının düğün davetiyesi ve hediye çeki geldiğini anlatan Aksakallı, "Düğünde en kıdemli sizsiniz, hediye çekini siz vereceksiniz' dendi. Garibime gitti, niye kimse gelmiyor diye. 20.30 sularında düğüne gittik. Düğünlerde askeri protokol uygulanır. Farklı bir planlama vardı. Karşıda oturan kişiye, 'Beyefendi siz kimsiniz' dedim. Başsavuş olduğunu söyledi. Anormal bir şeydi. Damatla geline hediye çekini verip ayrıldık" dedi.

KARARGAH ELE GEÇİRİLDİ

Daha sonra nizamiyeye yaklaşırken bir minibüsün önlerine kırdığını anlatan Aksakallı, "Komutanım direnmeyin sizi götüreceğiz' dediler. Benim ve hanımın kolundan çektiler. Arabanın kapısı açıldı. Önündekine tekme vurdum, iki kişi sendeledi. Oradan ayrıldık ve takip başladı. Kirazdere'ye gelerek telefon görüşmelerine başladım. Genelkurmay İkinci Başkanı, Kara Kuvvetleri ve Jandarma Komutanı'nı aradım, hiçbirine ulaşamadım. Birliğimizin nöbetçi amiri, kurmay albayların karargahı ele geçirdiklerini ifade etti. Hareket merkezinde darbeci albay, 'Komutanım TSK yönetime geldi, görevden alındınız, Semih Terzi Özel Kuvvetler'e atandı' dedi. Bütün Türkiye sathındaki Fetullahçı olmadığını bildiğim birlik komutanları ile temasa geçtim. Benim yerimi tespit etmek için iki korgeneral bir de tümgeneral arka arkaya beni aradı. Beni aramaması gereken kişiler" dedi.

'KEŞİF YAP, DURUMU İLET'

Aksakallı, "Semih Terzi'nin gelişini öğrendikten sonra Ömer Halisdemir'i aradım. Benim o dönem 8 korumam vardı. Ömer Halisdemir de o koruma astsubaylarından biriydi. Ben karargahın dışında iken 24 saat esasına göre bu arkadaşlardan birisi komutanlık karargahında durur, ihtiyaç halinde bizimle iletişim sağlarlar. O günkü makam korumasında Ömer Halisdemir vardı. Ömer'i aradım. Bizim komuta katı diğer bölümlerden bağımsızdır. Durumu Ömer'e kısaca söyledim. 'Keşif yap, durum nedir bana ilet' dedim. Ömer çıktı, 'komutanım harekat merkezine yöneldiler. Çok iyi silahlı tesisatlı adamlarla harekat merkezini emniyete almışlar, bertaraf edilmesi için mi planlama yapacağız' dedi. Şehadet emrine kadar o gece boyunca 8 kere görüştük Ömer Halisdemir ile" dedi. Halisdemir'le 1997'den beri birlikte çalıştıklarını anlatan Aksakallı, "Tunceli Bingöl'de terörle mücadele harekatı yaparken 22 yaşında 1997'de katıldı. Özel kuvvetler kursunu bitirmişti. Bitirenleri birliklere birer ikişer tayin ederdik. Ömer de bir arkadaşıyla beraber bizim tabura katıldı. O yıllar terörle mücadele kritik ve yoğun geçen yıllar. Birbirini tanımanın en önemli ortamları. Artık birbirinizin zihin yapısını bile çözüyorsunuz. Yüzlerce çatışmaya girdik bölgede. Çok kritik operasyonlar yaptık. Çok atılgan ve cesurdu. Emri verdiğinizde tereddüt olmaz, kimse geri dönüp bakmaz. Biz 20 yıl baba oğul gibiydik. Dramatik hadiseler yaşandığı gecede 'Ömer' dedim, 'Artık ülkemiz için ölüm kalım meselesi.' 20 yıl mücadele ettik. Semih Terzi'nin hain ve alçak olduğunu, ülkeyi felakete sürüklediklerini, onun mutlaka öldürülmesini ifade ettim" diye konuştu.

"BAŞARILI OLSAYDI PARÇALANMA SÜRECİNE GİRERDİK"

Aksakallı, "15 Temmuz darbe girişimi dünya tarihinin ve bizim tarihimizin en dramatik hadiselerinden biridir. Kendi milletinin tankıyla, topuyla, uçağıyla kendi halkına, kendi Meclisine kendi askerine, polisine hunharca saldırması dünya tarihindeki en dramatik ve bizim tarihimizdeki en dramatik hadiselerden biridir. Bu darbe Türkiye'nin milli bekasına yönelik küresel emperyalistlerin plandığı, FETÖ'ye icra ettikleri darbe girişimidir. Başarılı olsaydı kukla yönetimle ülkemizin parçalanma sürecine gireceğini değerlendiriyorum" diye konuştu.

SEMİH TERZİ'NİN ÖLDÜR ÜLMESİYLE ÇÖKÜNTÜYE GİRDİLER

Semih Terzi'nin öldürülmesinin Fethullahçı teröristlerin moralini bozduğunu da anlatan Aksakallı, "Terzi kara operasyonlarının komutanıydı. Marmaris'e, sayın Cumhurbaşkanımıza suikaste giden general Sönmez Ateş de emri Semih Terzi'den almıştı. Bizim birlik özel kuvvetler çok elit, operasyondaki başarısı çok yüksektir. O yüzden bu operasyon çok önemliydi" dedi.

KOMUTANIM FEDA OLSUN!

Aksakallı şöyle konuştu: "Ömer bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun değil mi' dedim. 'Komutanım feda olsun' dedi. 'Hakkını helal et' dedim. 'Komutanım helal olsun, siz de helal olsun' dedi. Ondan sonra görevini yerine getirdi. Şehit haberini yine birlikte bizim yanımızda olan subaydan aldım. Daha sonra Semih Terzi'nin GATA'ya götürüldüğünü öğrendik."