Kılıçdaroğlu’na karşı köyleri ele geçirdi

28 Mayıs öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanı yapmayı düşündüğü CHP PM üyesi Muharrem Erkek, memleketi Çanakkale'de devam eden delege seçimleri kapsamında "değişim" listeleri çıkardı.

Bu hamlesiyle genel merkezde rahatsızlık yaratan Erkek, Merkez ilçeye bağlı köylerde Kılıçdaroğlu destekçilerine karşı peş peşe zaferler elde etti. Kentteki ön seçimlerde CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın da desteklediği mavi listeye karşı "değişim" listesi oluşturan Erkek, Merkez ilçeye bağlı Çınarlı, Karacaören, Işıklar ve Güzelyalı köylerinden beyaz liste çıkardı. Çanakkale'deki ön seçimlerde Kılıçdaroğlu destekçileri "mavi liste", değişim yanlıları ise "beyaz liste" ile yarışıyor. Değişim grubu seçim sürecinde, "Değişim için beyaz liste" sloganını kullanıyor.