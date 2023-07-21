Kaftancıoğlu’nun casusları İmamoğlu’nu takipte

Atatürk'ün kurduğu CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde nerelere savrulduğuna bakar mısınız? Merhum Deniz Baykal "FETÖ kumpasıyla" gitti. Yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. 14-28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşısında 13'üncü kez hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk mücadelesine yönelik kasetler savaşı tırmanıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında başlayan 'değişim' mücadelesi kasetler ve casuslar savaşına dönmüş durumda. İstanbul karlar altında iken İngiltere eski Büyükelçisi Dominik ile Sarıyer'de balık ziyafetinin fotoğraflarının sızması ile sarsılan Ekrem İmamoğlu ikinci bir darbe daha yedi.

DİLEKÇE VE İMZACILARI

İstanbul Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önemli bazı CHP milletvekili ve parti meclisi üyeleriyle yaptığı gizli toplantının kaydı sızdırıldı. İmamoğlu'nun zoom üzerinden gerçekleştirdiği toplantıda, Engin Altay, Özgür Özel, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Gökhan Günaydın yer alıyor.

Toplantının kaydının paylaşılan bölümünde, PM'yi olağanüstü toplantıya çağırmak için Bülent Tezcan tarafından hazırlanan dilekçenin imzacıları, ne zaman ve kim tarafından verilmesi gerektiği, basına nasıl duyurulacağı gibi konular ele alınıyor.

'İŞTE YÜZYILIN İHANETİ'

"14 dakika 40 saniyelik kayıt, İşte yüzyılın ihaneti! Kılıçdaroğlu'na tarihi ihanet!" başlığıyla 19 Temmuz sabahı yüklendi. "İmamoğlu toplantısı!

Kılıçdaroğlu'na seçim kaybettiren çete:

Değişim Hareketinin A takımı!" ifadelerinin yer aldığı bir görsel bulunuyor.

Videonun sızdırılması sorulan İmamoğlu, "Onu araştıracağız. Ne olmuş, nasıl olmuş, bunu seven kimler var?

Parti içinden mi, parti dışından mı bakacağız" yanıtını verdi. Panikleyen İmamoğlu'nun bu imali sözleri üzerine, "İstanbul il başkanlığını fiilen yürüten Canan Kaftancıoğlu'nun casusları, Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantısını deşifre ettiler" yorumları yapıldı.

SİSLİ BULVARLAR

Bilindiği gibi Kılıçdaroğlu'nun en büyük destekçileri Teşkilat eski Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu. İkisi de İstanbul'un sisli bulvarlarını iyi biliyor. Sevmedikleri Ekrem İmamoğlu'nu değirmende un yapmaya çalıştıkları biliniyor. Bu son olaya bakınca, Burası CHP, 14. kata dikkat. Geçen hafta, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen Tanju Özcan'ın yayınladığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu adamı atın" dediği video Kılıçdaroğlu'nun ekibini çok rahatsız etmişti.

CHP, 14'üncü kat sakinlerinin İmamoğlu'nun gizli kaseti ile ilgili cevap verdiği konuşuluyor.

Son kasetle Ekrem İmamoğlu'nun değişim kadrosunun kimler olduğu, kimlerin çift yönlü çalıştığı gözler önüne serilmiş durumda. Nitekim son İmamoğlu kaseti ile CHP polit bürosunun, Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce yanında bulunan, bakan yapmayı açıkladığı isimleri deşifte ederek, İmamoğlu ile beraber hareket edişlerini gösterdiği söyleniyor.

GÜNAYDIN ÇOK KIZDI

Gökhan Günaydın, gayrimeşru bir toplantı yapmadıklarını belirterek, "PM üyeleri olarak görevden alınan il ve ilçe başkanları hakkında konuştuk. Bunun neresi paralel.

CHP'de tartışmanın artık 'kaset savaşları' noktasına gelmesini üzücü buluyorum" diye konuştu.

Günaydın, tartışılması gerekenin, videonun kim tarafından kaydedildiği ve ne amaçla sızdırıldığı olması gerektiğini söyledi. Toplantının 3-4 gün önce olduğunu açıklayan Günaydın, kaydı sızdıran ismin toplantıya "Katılımcı" adıyla katılan ve görüntüsünü açmayan kişi olabileceğini ifade etti.

Engin Altay da, "Konumuz il ve ilçe başkanlarının görevden alınmasıydı" açıklamasını yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li kurmayların sızdırılan gizli toplantı videosu sonrası CHP MYK toplandı. Toplantıya, videoda yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın katılmadı.

CHP'nin MYK toplantısında bazı MYK üyelerinin, videoda yer alan bazı isimlerin mevcut görevlerinden istifasını istedikleri, bir karar alınmadığı öğrenildi.

'AMİRLER MEMUR OLMUŞ'

CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP yönetimindeki 'değişim' isteyen bazı isimlerin gerçekleştirdiği gizli toplantıyı sert şekilde eleştirdi.

Bu toplantının ortaya çıkması ile CHP'deki hiyerarşinin nasıl yok edildiğinin gösterildiğini belirten Yarkadaş, "Belediye başkanının 'amiri' pozisyonunda olanlar, belediye başkanının 'memuru' gibi sıraya geçip arz ediyor.

İzlerken utandım" dedi.

SONUÇ

YENİ kasetler gelecek. Son kaset sızdırmasına bakınca, CHP'de kaset savaşları dönemi hızlanmış görünüyor. CHP kulislerinde, başka toplantı kayıtlarının da olduğu konuşuluyor.

Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun başka gizli görüntülerinin de gelişmelere göre sızdırılacağı konuşuluyor.

EVET, Kemal Kılıçdaroğlu değirmeni Ekrem İmamoğlu'nu un yapmaya yönelmiş durumda.

Allah, CHP'yi destekleyen vatandaşlarımıza sabır versin.