Önce siz değişin

Partide "değişim" istediğini açıklayan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in TBMM Grup Başkanlığı görevinden istifa edeceği ve ardından Anadolu'da parti örgütüyle bir araya gelmeyi planladığı belirtildi. Ancak, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özel'le ilgili 'özel' bir operasyon geldi. Özel'in Anadolu turunun başlayacağı yer olan memleketi Manisa'ya Kılıçdaroğlu tarafından yeni il başkanı olarak Ali Kuyumcu atandı.

"ÖZGÜR BENİM KARDEŞİM"

Kulislerde Kuyumcu'nun Özel'e karşı olan ekipten olduğu ve Kılıçdaroğlu'nun bu atamayla Özel'e karşı hamle yaptığı konuşuluyor. İlk açıklamasını Yeni Asır'a yapan Kuyumcu'dan da Özel ve partide değişim için bastıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi isimlere sert bir mesaj geldi. "Özgür benim kardeşim ama" diyerek söze başlayan Kuyumcu, "Ancak, benim değişimden anladığım onların anladığı değişim değil. Değişim olacaksa 5 dönem, 7 dönem milletvekilliğini bırakacaklar. Değişime önce kendilerinden başlamalılar. Aynı adamlarla aynı yola çıkacaklarsa neyi değiştirecekler?" dedi.

KULİSLER HAREKETLENDİ

CHP'de kurultay takvimi hızla ilerlerken kulisler de günden güne hareketleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun hedefini "Büyükşehir seçimleri" olarak belirlemesinin ardından "önümüzdeki 10-15 gün içinde İBB Başkanlığı adaylığını" açıklayacağı iddia edilmişti. Bu kapsamda değişimcilerin "İmamoğlu'nun desteğiyle grup başkanı Özgür Özel'i kurultayda aday gösterecekleri" öne sürülmüştü.

ANADOLU'DA DESTEK TURU

Bu iddialar gündemdeki yerini korurken Özel'in "bu ay içinde grup başkanlığı görevinden istifa edeceği" iddia edildi. İstifa etmesinin ardından Özel'in, kurultay çalışmaları kapsamında Anadolu turuna çıkarak parti örgütüyle bir araya gelmeyi planladığı da öğrenildi. Öte yandan Özel ve değişimcilerin bu planla, "İmamoğlu'nu 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı' göstermeyi hedeflediği" de ileri sürüldü.

BALABAN'A YAKIN İSİM

Özel'in Anadolu turunu seçim bölgesi Manisa'dan başlatacağı kulislerde konuşuluyor. Bunun yanı sıra Manisa il yönetiminin istifalar sonucu düşmesinin ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'özel' bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu, il başkanlığına eski Manisa İl Başkanı Semih Balaban'a yakın isimlerden olan Ali Kuyumcu'yu atadı. Balaban ile Özel'in arasının iyi olmadığı belirtiliyor. Bu açıdan kulislerde, "Özel'in önceki il, ilçe ve mahalle kurultaylarında Balaban'a karşı başarı kazanamaması" anımsatılarak bu atamanın "Kılıçdaroğlu'nun Özel'e karşı yaptığı bir hamle" olduğu vurgulanıyor. Atamasıyla Özel'e bir operasyon yapıldığının konuşulduğunu sorduğumuz çiçeği burnunda yeni il başkanı Kuyumcu, "Kimseye operasyon falan yaptığımız yok. Hakkımızı geri aldık, o kadar basit" diye konuştu. Özel'in Anadolu turuna çıkacağı yönündeki iddialar konusunda haberi olmadığını belirten Kuyumcu, "Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu gibi isimler değişim mesajı veriyorlar. Liderin değişmesini istiyorlar. Bu talepler konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi: "Benim kişilerle ilgili bir derdim yok, Özgür benim kardeşim sayılır ama benim değişimden anladığım onların anladığı değişim değil. Değişim olacaksa 5 dönem, 7 dönem milletvekilliğini bırakacaklar, 25-30 yaşındaki gençlere yol açacaklar. Değişim demekle değişim olmaz. Önce insan kendini terletecek, diyecek ki 'Ben değişim istiyorum ama ben 7 dönemdir milletvekiliyim.' Milletvekilliği meslek olmuş nasıl değişim olacak."

AYNI ADAMLARLA NEYİ DEGİSTİRECEKLER?

"İnsanlar değişime önce kendisinden başlamalı" diyen Kuyumcu, şöyle devam etti: "Örneğin, ben 20 yaşındaki bir avukatı yetiştiriyorum şu an. Ben kazık çakmayacağım. Doğru olan değişim o. Mesela o kişiyi al uvertür diye gezdir ama milletvekili yine 7. dönem sen ol. Böyle değişim olmaz. 'Onu değiştir, beni koy' olur. 'O logoyu çıkar, bu logoyu koy' olur. Biz nitelikli değişim istiyoruz. Sistem değişmedikçe lafla değişim olmaz. Değişim havalı bir sözcük güzel bir sözcük ama içinde ne var? 'O isim ben olayım'... Biz orada değiliz. Kafalar değişmedikçe değişim olmuyor. Sistemi değiştireceklerse, altyapıyı gençleştireceklerse olur. Ama aynı adamlarla aynı yola çıkacaklarsa neyi değiştirecekler? Partinin genel yapısında, tüzüğünde oluyorsa değişiklik istiyorlarsa hiçbir problem yok. Ama kişilerin istekleri doğrultusunda yapılıyorsa orada bir sorun var demektir."

CHP Manisa İl Başkanı Ali Kuyumcu

"LİDERİMİZİN ARKASINDAYIZ"

"Genel Başkanınız Kılıçdaroğlu'nun arkasında mısınız?" sorusunu yanıtlayan Ali Kuyumcu, şunları söyledi: "Tabii ki arkasındayız. Bizim kafamızda CHP Manisa İl Yönetimi olarak ve buradaki sosyal demokrat yapı olarak genel başkan değişikliği isteme yönünde bir tavrımız yok. Manisa'da Kemal Bey ile devam etme eğilimi var."