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Haberler Politika Vali Elban’dan 30 ağustos daveti

Vali Elban’dan 30 ağustos daveti

HABER MERKEZİ
Vali Elban’dan 30 ağustos daveti
30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de bu yıl yine coşkuyla ve gururla kutlanacak. Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümünde, istiklâlimiz uğruna şehit düşen, gazi kalan kahramanlar, bir kez daha 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda törenlerle anılacak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları yâd edilecek. İzmir'deki tören ve programların büyük titizlikle hazırlandığını belirten Vali Dr. Süleyman Elban "İzmirliler 30 Ağustos zaferini her zaman olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlayacaktır. 30 Ağustos'ta tüm İzmirlileri ev ve iş yerlerini şanlı bayrağımızla donatmaya, meydanlardaki bayram coşkusuna katılmaya davet ediyorum" dedi. Zafer Bayramı kutlamaları, 30 Ağustos Çarşamba günü 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayacak.
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