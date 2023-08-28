Ümit Özdağ’dan İmamoğlu’na tepki

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ yerel seçimlerde parti olarak kendi adaylarını çıkartacaklarını belirtti. "Kimse bize 'partiler üstü' masalını anlatmasın" diyen Özdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken ifadeler kullandı. Özdağ, "İstanbul'da, 5 yıl süreyle hizmet imkanını doğru dürüst değerlendirmeyip, kendi kişisel kariyer planlamasını yapan bir belediye başkanının İstanbul için faydalı olacağını düşünmüyorum. İmamoğlu vaktini İstanbul'a ayırmak yerine sürekli Cumhuriyet Halk Partisi başkanlığı ve cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde durdu ve bugün gelmiş olduğumuz yer, 'Beni desteklerseniz kazanırım' noktası" dedi.