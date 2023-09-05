Son Dakika... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Enflasyonu dize getireceğiz"

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Deprem bölgesi her zaman gündemimizin ilk sırasındadır. Kimi vizdan ve ahlak fukaraları depremzedelere hakaret ederken biz yaraları sarıyoruz. 30 Ağustoz günü tanıtımını yaptığımız 100. Yıl Marşımızın milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

SİVİL ANAYASA MESAJI

Türkiye'yi darbe anayasasından tamamen kurtarıp demokrasimize yakışır sivil bir anayasa ile buluşturma çabalarımızı Meclisimizin açılması ile birlikte ittifak ortaklarımızla istiaşare içinde yeniden başlatacağız.

OVP YARIN TANITILIYOR

Dün, Rusya Devlet Başkanı Putin ile oldukça verimli ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmenin tüm dünya tarafından takdir edildiğine inanıyorum. Yarın, uzun süredir hazırlıkları devam eden ekonomide yol haritasını teşkil eden Orta Vadeli Programın (OVP) tanıtmını yapacağız. Hafta sonu G-20 liderler zirvesi için Hindistan'a gideceğiz.

"ENFLASYONU DİZE GETİRECEĞİZ"

Ülkemizin ekonomisinde son dönemde yaşanan hadisileri doğru tespit eden çok az iktisatçıya rastlıyoruz. Türkiye'nin hayrına fikirler ortaya koyan az sayıda aydın görüyoruz. Evine, arabasına, malına hizmetine ekonomik gerekçelerle izah edilemeyecek fahiş fiyatlar isteyerek enfasyon ile mücadelemize zarar verenleri bu zehirli iklim yoldan çıkarmaktadır. Enflasyonu dize getireceğimize tüm kalbimle inanıyorum.

"GALERİCİLERE 221 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ"

Çalışanın ücretlerine yapılan her artış, her ürüne yansıtılıyor. Petrol fiyatlarındaki artış, anında etiketlere aktarılırken düşüşler görmezden geliniyor. Kurdaki ve enflasyondaki artış oranlarının ötesinde bir fiyatlama güdüsüyle karşı karşıyayız. Taşınmaz malların ve ikinci el araçların ticareti ile ilgil bir düzenleme yaptık. Sahte ilanlar üzerinden fiyatları şişirenleri engellemek adına kimlik doğrulaması zorunluluğu getirdik. Otomotiv bayisi ve galericilere bugüne kadar 221 milyon lira idari para cezası kesildi.

"MİLLETİN SİZE ATTIĞI BU ŞAMARDAN HALA DERS ALMADINIZ"

Bu ülkeyi bir avuç azınlığın malı, bu milleti de onların kölesi olarak görenlerin devri çoktan kapanmıştır. Sırf yabancı, başörtülü, çarşaflı diye insanlara laf atmak, hakaret etmek asla kabul edebileceğimiz bir davranış değildir. İşine geldiği zaman, başörtülüyü yanına al, yakasına kalk parti rozetine tak ama öbür tarafta bu hanımefendilere Marmaray'da otobüslerde hakaret et. Kendi özgürlük alanını diğerlerinin haklarının eşiğinde sınırlamayı bilmeyen faşist zihniyet, yargı önünde hesap vermeye mahkumdur. Bu millet sizin mandacı zihniyetinize de sapkın heveslerinize de sinsi yöntemlerinize de eyvallah etmedi, etmeyecek. Bunu 14 ve 28 Mayıs'ta gördük. Ama milletin size attığı bu şamardan hala ders almadınız.

GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON

Başkan Erdoğan, üniversite öğrencilerine 10 GB internet ve cep telefonu desteğine ilişkin detayların bir sonraki Kabine Toplantısı'nda ele alınacağını açıkladı.