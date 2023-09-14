MSB: Şanlı tarihimizin unutulmaz zaferi Sakarya

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez" sözü nakledilerek, şu ifadelere yer verildi: "Şanlı tarihimizin unutulmaz zaferlerinden biri olan Sakarya Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünü kutluyor; Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."