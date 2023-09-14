  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika MSB: Şanlı tarihimizin unutulmaz zaferi Sakarya

MSB: Şanlı tarihimizin unutulmaz zaferi Sakarya

HABER MERKEZİ
MSB: Şanlı tarihimizin unutulmaz zaferi Sakarya
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez" sözü nakledilerek, şu ifadelere yer verildi: "Şanlı tarihimizin unutulmaz zaferlerinden biri olan Sakarya Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünü kutluyor; Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA