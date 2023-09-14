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Haberler Politika Zaferin 102’nci yılına özel mesaj

Zaferin 102’nci yılına özel mesaj

HABER MERKEZİ
Zaferin 102’nci yılına özel mesaj
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü tebrik ediyorum" dedi. Başkan Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Milli Mücadelemizin en kritik savaşlarından biri olan, zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü tebrik ediyorum. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'i ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
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