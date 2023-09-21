Kılıçdaroğlu’na sağdan Meral, soldan Özgür vuruyor

Düşenin dostu olmaz... Derin anlamlı atasözleri Türk kültüründe ve dilinde önemli bir yer tutar; çünkü gelenekleri, yaşanmışlıkları ve tecrübeleri anlatır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında 13 kez hezimete uğrayan (düşen) Kemal Klıçdaroğlu'nun da dostu kalmadı. 14-28 Mayıs'tan bu yana Kılıçdaroğlu'na gelen vuruyor, giden vuruyor.

Hadi seçımlerden bu yana vuranları bir kenara bırakalım.

Sadece son iki günde, Kemal Kılıçdaroğlu'na sağdan Meral Akşener, soldan Özgür Özel öyle laflar söylediler ki Kılıçdaroğlu'nu adeta haşat ettıler.

Önceki gün bir televizyon kanalına çıkan Meral Akşener, açtı ağzını yumdu gözünü. Kılıçdaroğlu ile ilgili 2015 yılından bu yana ne kadar gizli kalan konularda ifşaatlar yaparken Kılıçdaroğlu'nun doğru konuşmadığını (yani yalan) iddia etti.

İŞTE O İFŞAATLAR

"2018 yılında Abdullah Gül'ün CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı konusu: Abdullah Gül, CHP Cumhurbaşkanı adayı olacak laflarını artmıştı.

Bizzat Kılıçdaroğlu'na sordum. Yok öyle bir şey dedi. Açıklama yapayım mı deyince yapabilirsin diye konuştu. Sonra Abdullah Gül'e teklif ettiği gerçek çıkınca çok zor durumda kaldım." "Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı yanlıştı." "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile gizli mutabakat yaptığını basından öğrendim." "Seçimler konusunda eğer samimi olarak özür dileseydi, her şey Kemal Bey için, CHP için, seçmenimiz için çok daha doğru ilerlerdi." "Danışmanların çoğunu ilk defa duydum. Kararları duymuyorduk, danışmanlar işin içindeymiş. Bana küfreden bir danışmanın CHP'de olduğunu duyunca şaşırdım.

Danışmanının aklıyla verilen her karardan dilimiz yandı." "Aday olamayan Ekrem İmamoğlu yerine ben adayım.

Vekaleti üstlenmeye hazırım.

2028'deki genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla mutabıkız." "(Meral Akşener'in Mayıs seçimlerinden sonra CHP'ye yönelik yaptığı açıklamalara ilişkin) Muhalefete muhalefet etmek, muhalefetin işi değil.

Bizim iktidara muhalefet etmemiz lazım. Ben de yarın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olursam yapacağım iş şudur; partinin kendi kimliğiyle bağımsız koşması lazım. Şöyle bir gerçek var;

Meral Hanım da meramını anlatamaz İstanbul'u AK Parti'ye teslim ederse..."

SALICI'YI SUÇLADI

CHP'nin eski teşkilat başkanı Oğuz Kaan Salıcı'yı suçladı ve şöyle dedi: "İttifakların görüşüldüğü yerde Kemal Bey, Oğuz Kaan Salıcı vardı.

Biz son zamanlarda grup kuracak kadar verilecekmiş. 4 diğer partiye toplamında 20 dendi, o bile çok geldi. 'Çok kötü şeyler oluyor, ittifak ortaklarına çok verildi' denildi.

'39-40 tane verildi. Hatta 45' denildi. Listelerin verildiği gün Özgür Özel çıkıyor listeleri eleştiriyor, olacak iş değil.

Seçiminden kaybından suçlu tutulursun! Olacak iş değil." CHP-İP'İN İZMİR YANGINI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu İzmir'de yaktı. Sağ kolu Ümit Özlale'yi İP İzmir Belediye Başkanı olarak açıklayan Meral Akşener, İzmir yangını çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu İzmir yangınından kurtulabilir mi? Meral Akşener'in İzmir'de İP adayı çıkarması karşısında CHP ile İP arasındaki pazarlığın çok yükseldiği değerlendiriliyor.

Kemal Bey'in bonkörlüğünü (sıfır oylu yavru partilere 39 milletvekili, Ümit Özdağ'a iki bakanlık ve MİT'i veren) iyi tespit eden Akşener'in "İzmir'i İYİ Parti'ye bırakmazsa yangın çıkar" şeklinde düşündüğü yorumu yapılıyor.

SONUÇ

Akşener'in İzmir'i alması karşılığı İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na ve Ankara'da Mansur Yavaş'a karşı aday çıkarmayacağı konuşuluyor.

Eğer Kılıçdaroğlu, İzmir'i İYİ Parti'ye bırakmazsa yangının yayılacağı, İstanbul'da Buğra Kavuncu, Ankara'da Koray Aydın'ın İYİ Parti adayı olacağı belirtiliyor. Bakalım.

Akşener'in İzmir kartı blöf mü yoksa Kılıçdaroğlu'nu yakarak nereye yürüyecek!