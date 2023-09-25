Erdoğan’ın stratejik Nahçıvan seferi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKİYE

YÜZYILI'NI ilmek ilmek örüyor.

Başkan Erdoğan jeopolitik hamlelerine devam ediyor. Çok anlamlı günlerde (bugün) Türkiye'nin TURAN'a açılan kapısı NAHÇIVAN SEFERİNE çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a gitti.

Erdoğan ile Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye- Azerbaycan ikili ilişkileri, Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde de bulunulacak.

Erdoğan ile Aliyev, Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın temel atma törenine katılacak ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Evet. Başkan Erdoğan, birbirinden koparılmış Türk dünyası, Birinci Dünya Savaşı ile çizilen yakın coğrafyamız haritalarına meydan okuyor.

Başkan Aliyev ve Erdoğan, İngiliz (ABD) ve Fransız emperyalistlerin, kardeşimiz Azerbaycan'ın kadim toprakları KARABAĞ VE NAHÇIVAN'ı birbirinden koparan haritalarına meydan okuyorlar.

İşte bu noktada, Başkan Erdoğan'ın stratejik NAHÇIVAN SEFERİNİN anlam ve önemi çok büyük. Nahçıvan, Kafkasya jeopolitiğinde Türkiye için de son derece kritik bir bölge.

Türkiye ile Türk dünyası arasındaki karayolu bağlantısını sağlayan Nahçıvan, ülkemizin garantör olduğu özerk bir cumhuriyet. Türkiye için önemi Turan'a açılan kapının girişi olması.

Kardeşimiz İlham Aliyev- Azerbaycan'la beraber Başkan Erdoğan-Türkiye, Ermenilerin işgal ettiği Karabağ'ı tarihi bir zaferle kurtardılar.

Türkiye ve Azerbaycan, Karabağ'ı işgalden kurtararak Ege'den Karadeniz'e, Azerbaycan'dan Çin'e kadar yer alan Orta Asya bölgesinde kesintisiz bir Türk sınırı oluşmasını sağlama yolunda emin adımlarla ilerliyorlar.

SON DERECE KİLİT NOKTA

Başkan Erdoğan'ın Nahçıvan seferi, Türk dünyasının birleşmesine yönelik tarihi bir mesaj da içeriyor. Nahçıvan demek, Karabağ demek, Zengezur koridorundan Türkiye'nin kardeşimiz Azerbaycan ile direkt balanması/kucaklaşması demektir.

Türkiye, Nahçıvan koridoruyla merkez devlet olma konumunu daha da pekiştiriyor.

Jeo-ekonomik ve jeo-stratejik olarak Güney Kafkasya'nın merkezinde olan Nahçıvan Türkiye ile kara sınırı bulunan tek Türk bölgesi. Hem Azerbaycan hem de Türkiye stratejik anlamlar içeren son derece kilit bir nokta.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler cetvelle çizerek araya Ermenistan'ı koydular, Türkiye ile Azerbaycan'ın direkt bağlantısını kestiler. Ayrıca Nahçıvan'dan kopardılar.

İşte EMPERYALİZM budur.

Unutmayalım, İngiliz ve Fransız emperyalistler Türkiye'nin Irak ve Suriye sınırlarını da cetvelle çizmişler, petrol bölgeleri kadim Türk toprakarı KERKÜK ve MUSUL'u da Türkiye'den çalmışlar, koparmışlardı.

KESİNTİSİZ YAŞAM ALANI

Nahçıvan, Türkiye, Azerbaycan ve Asya Türk Devletleri dünyasında tarihsel bir hikayeye sahiptir. Türkiye-Nahçıvan, doğusundaki Zengezur nüfus hattıyla Hazar'ın güneyinden geniş bir hatla Türkistan coğrafyasını yani Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin ortak geçiş güzergahını oluşturur.

Aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan'ın merkezi, Hazar kıyısı yani Bakü'yle kesintisiz bir yaşam alanı oluşturur. Anadolu ve dolayısıyla Avrupa'yı Çin'e ve Hindistan'a bağlayan doğal Türk yolları Nahçıvan koridorunda toplanıyor.

Nahçıvan koridoru Türkiye'yi Azerbaycan'a bağlayacak ve tam bir asır sonra ilk kez Azerbaycan ile Türkiye karayoluyla birbirine yeniden bağlanacak.

Evet. Başkan Erdoğan, Türk dünyasının birleşmesinde müthiş hamleler yapıyor. Karabağ zaferi Kafkasya'da yeni bir dönem başlattı. Nahçıvan- Laçin-Zengezur koridorlarının açılış sürecine vesile olan Azerbaycan'ın Ermenistan'ı mağlup etmesi vakası, Türkiye'nin hem Kafkasya hem de Ortadoğu'da ne kadar önemli bir etkin güç olduğunu da ortaya koymaktadır.

Nahçıvan sadece bu yüzyılın değil, binlerce yılın hatırasını ve birikimini üstünde taşıyan bir köprü olarak görülmelidir.

SONUÇ

KARABAĞ özgürleşti.

Turan Kapısı adım adım açılıyor.

Laçin Koridoru, Zengezur Koridoru üzerindeki prangalar tek tek kırılıyor.

Başkan Erdoğan-Türkiye AVRASYA'NIN KALPGAHI'nda inisiyatif alarak yeni bir döneme imza attı. Ege'den başlayan Türk egemenliği Hazar'a kadar kesintisiz devam ederken Hazar'ın kıyısında yer alan;

Türkmenistan'dan Kazakistan'a, Kırgızistan'dan Özbekistan'a Turan coğrafyası bir GRAND STRATEJİ yürümektedir. YOLUN AÇIK OLSUN BAŞKAN ERDOĞAN-

BÜYÜK TÜRKİYE....