‘Karaarslan’ davasında Öztürk’e hapis cezası

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte yargılanan danışmanı ve FETÖ elemanı Erkan Karaarslan'dan danışmanlık hizmeti olan Koçarlı Belediyesi eski Başkanı Mutlu Öztürk'e hapis cezası çıktı. Mahkeme, Çerçioğlu'nun danışmanı sıfatını kullanan Karaarslan'dan doğrudan temin yöntemi ile usulsüzce hizmet alarak görevini kötüye kullanan Öztürk'ün cezasını erteledi.

ORTAK OLDUĞU ŞİRKETLER

Koçarlı Belediyesi eski Başkanı CHP'li Mutlu Öztürk ve 4 belediye çalışanın yargılandığı davada Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi gerekçeli kararı açıkladı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi'nin daha önce hükmün bozulmasına karar verdiği dava ile ilgili iddia makamının esas hakkındaki mütalaasına göre; Koçarlı Belediyesi'nce muhasebe sisteminin geliştirilmesi, hataların giderilmesi ve mali raporların oluşturulması amacı ile belediyece piyasa araştırılması yapılarak hizmet alımı yapılmasına karar verildi. Ancak yasaya göre hizmet alımı için farklı firmalardan en düşük fiyat tekliflerinin toplanması gerekirken belediye yetkililerinin fiyat teklifi aldığı 3 firmanın da Erkan Karaaslan veya yakınlarının üzerine kurup ortağı olduğu şirketler olduğu ortaya çıktı.

CEZALAR ERTELENDİ

Mahkeme, Çerçioğlu'nun danışmanı ve FETÖ elemanı Erkan Karaarslan ile bağlantılı şirketlerden alınan teklifi onaylayan ve sözleşmeyi imzalayan Öztürk ve piyasa fiyat araştırması tutanağını hazırlayan 4 personele 'Görevi kötüye kullanma' suçundan ceza verilmesini kararlaştırdı. CHP'li Öztürk'e 8 ay 10 gün hapis cezası veren mahkeme, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı mahkum olmaması, yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaate varılması gibi gerekçelerle hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Diğer 4 sanığa da itiraz yolu açık olmak üzere aynı suçtan benzer hapis cezaları verilerek hükümlerinin açıklanması geri bırakıldı.

ÖZEL HABER