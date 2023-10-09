Kılıçdaroğlu’nun neresi doğru ki!

CHP'de başarısız seçim sonuçlarına itiraz eden ve partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan etti. Bolu'da görüştüğü Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalar yapan Özcan, Kılıçdaroğlu'nun 12 seçim kaybederek bir dünya rekoru kırdığını ifade etti. Yeni Asır'ın "Kılıçdaroğlu'nun yanlışları neler oldu?" sorusuna cevap veren Özcan, "Neresi doğru ki? Deveye 'Neren eğri' diye sormuşlar o da 'Nerem doğru ki?' demiş. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir politikasından sonuç alamadık. Dünyada Kılıçdaroğlu gibi 12 seçim kaybetmiş başka bir lider örneği yok. Çünkü, böyle liderler 2. veya 3. seçimden sonra ya istifa etmişler ya da onu değiştirmişler. Kılıçdaroğlu ve onun öncesinde Deniz Baykal'ın da katkısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2002'den bu yana bir dünya rekoru kırdı, 15 tane seçim veya referandum kazandı. Bu bir dünya rekoru. Bu rekoru kırdırtan da muhalefet olarak biziz" dedi.

'KİMSE BUNA ŞAŞIRMASIN'

Partiden ihracının iptali için açtığı davada bugün karar çıkacağını ifade eden Özcan, Kılıçdaroğlu'na meydan okudu. "Bugünkü davada CHP'ye dönmem yüksek ihtimal. Çıkacak karar da kesin olacak. Önümüzdeki hafta Bolu İl Kongresi var, Kılıçdaroğlu bu arada beni tekrar partiden atmazsa belki de önümüzdeki hafta CHP'nin kurultay delegesi olarak seçilebilirim, kimse buna şaşırmasın" diyen Özcan, partiye döndüğünde şartların olgunlaşması halinde CHP'den yeniden belediye başkan adayı olmak istediğini ancak bunun olmaması halinde bağımsız olarak aday olacağını ifade etti.

CHP OLMAZSA BAĞIMSIZ

Özcan, "Mahkeme ile geri dönsem de Kılıçdaroğlu ve anlayışı devam ettiği sürece aday olamayacağım. Ancak değişim olursa bu olabilir. İki anket yaptırdım, Bolu halkı beni bağrına basmaya devam ediyor, 'Bağımsız aday da olsa oy vereceğiz' diyenler benim tahminimin de ötesinde. Şartlar olgunlaşırsa CHP'nin adayı olacağım. CHP olmazsa da bağımsız aday olarak yoluma devam edeceğim. Meydan okumaysa meydan okuma" dedi.

"BEN KOLTUĞA YAPIŞMAM"

Özcan, "CHP'den ya da bağımsız aday olarak seçilemezsem de ki henüz 50 yaşındayım, siyaseti bırakacağım. Bunu son 5 seçimi kazanmış biri olarak söylüyorum. Kılıçdaroğlu gibi o koltuğa tutunacak ve sarılacak bir adam değilim. 8 yıl vekillik yapmışım 5 yıldır da belediye başkanıyım. Bolu halkı beni haftanın 7 günü çalışmama rağmen seçmiyorsa burada artık benim misyonum tamamlandı demektir" dedi. CHP İstanbul İl Kongresi'nin partideki kurultay sürecini etkileyeceğini ifade eden Özcan, şöyle devam etti: "Ancak yine de Kemal Bey, yüzde 90'ın üzerinde favori. Genel Başkanı koltuktan indirmek kolay değildir. Çünkü üyeye sormuyorsunuz, sade delegelere sormuyorsunuz kurultay delegelerine soruyorsunuz. Kurutlay delegesi arkadaşlar yanlış anlamasın ama onlardan bir hak ederek kurultay delegesi olanlar var ve bir de belli vaatlerle kurultay delegesi yapılmış olanlar var. Bir kısmı belediye başkanlarının kontrolünde, bir kısmı da milletvekillerinin kontrolündedir. Yani onların en güvendikleri adamlardır. Dolayısıyla Özgür Bey daha az imza ile aday olarak girip daha çok oy alacaktır, bu kesin. Muharrem İnce de CHP kurultayına 174 imzayla girip aday olmuştu ama salondan 415 oyla çıkmıştı. Kemal Bey 1200 imza ile girip 740 oyla salondan çıkmıştı. Özgür Bey de diyelim ki, 200 imza ile girse bile 500 oy alır. Kemal Bey'i favori olarak görüyorum ancak 'İnşallah yanılırım' da diyorum."

'ASANSÖR İDDİAMIN ARKASINDAYIM'

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç'un kendisinden kentteki asansörlerin denetimi ve bakımı için AND isimli firmayla anlaşmasını istediğiyle ilgili iddialarının doğru olduğunu ve bu sözlerinin arkasında olduğunu belirten Tanju Özcan, CHP tarafından bu açıklamalarıyla ilgili yapıldığı belirtilen suç duyurusuna cevap verdi.

Özcan, "Dava açabilirler. İddialarımın arkasındayım ve göreceksiniz önümüzdeki günlerde bu iddialarımı doğrulayan özellikle de aday yapılmayacak olan belediye başkanları olacak. Onlar da benim bu iddialarımı doğrulayacaktır" ifadelerini kullandı.

"SOYER'LE İLGİLİ TASARRUF NE OLACAK EMİN DEĞİLİM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in icraatlarını nasıl bulduğu yönündeki soruya da cevap veren Tanju Özcan, "Soyer'in belediyeciliğiyle ilgili bir yorum yapamıyorum çünkü İzmir'e seçimden sonra sadece 4-5 kez gittim. Ancak, oradan bazı şikayetlerin geldiğini de duyuyorum. Tunç Bey ile ilgili genel başkanın tasarrufu ne olacak emin değilim, İyi Parti de orada kuvvetli bir aday çıkardı" dedi. SODEM Derneği'nde Başkan Soyer'in yardımcılığını yaptığını anlatan Özcan, Soyer'in geçtiğimiz hafta kızının nikahına kendisini davet etmemesine de sitem etti. Özcan, "Tabii, CHP'lilerin gözünde ben cüzzamlı biriyim. Bazı CHP milletvekilleri geliyor, fotoğraf çektirmiyoruz, çektirirsek bile aman paylaşmayalım deniliyor" dedi.