‘HDP kostüm değiştiriyor peki AYM ne yapıyor?’

Partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP ve Cumhur İttifakı olarak insanımızla iç içeyiz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin muazzez sonucunu 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimleriyle perçinleyip Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın inşa ve ihya mücadelesine koyulacağız" dedi.

'DERHAL KAPATILMALI'

Konuşmasında Kudüs ve Gazze'ye de değinen Bahçeli, "Gazze'de insanlık değerleri vurgun yemiştir, insanlığın gözü önünde toplu katliam yapılmakta. Savaş suçu kabul edilen ve ciğerleri patlatan beyaz fosfor bombası kullanıldığına ilişkin kanıtlar bir bir ortalığa dökülmüştür. Gazze'de çocuklar, kundaktaki bebekler, yaşlılar, kadınlar, tüm sivil ve masumlar kurşunların, bombaların, barbar saldırıların canlı hedefi. Gazze'ye insani yardımların önü kesilmemeli. Refah Sınır Kapısı ile Akdeniz'de oluşturulacak insani yardım koridoru aracılığıyla Gazzelilere el uzatılmalı. 16-20 Ekim 2023'te Doğu Akdeniz'de fiili atış eğitiminin yanı sıra, 23-27 Ekim 2023'te Türkiye ile Kıbrıs Türk Devletinin birlikte icra edeceği Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı meydanın boş olmadığına dair güçlü bir mesaj" dedi. Konuşmasında YSP'nin 4'üncü kongresine de değinen Bahçeli, "Bu terör gösterisinin yapıldığı salonda İstiklal Marşı okunmadı, Türk bayrağı asılmadı, bebek katilinin posteri sahneye taşınarak cinayet ve ihanete güzellemeler yapıldı" dedi.

RUHSAT VERİLMEMELİ

Bahçeli şöyle konuştu: "Ne Kılıçdaroğlu'ndan ne de diğer kaprisli, kafaları gidip gelen müzmin ortaklarından hiç ses çıkmadı. HDP bir kez daha kostüm değiştirerek bu defa da HEDEP adını almıştır. Bizim anlayamadığımız, bu Anayasa Mahkemesi ne yapmaktadır? HDP ve devamında kurulan hangi parti varsa derhal kapatılmalı, bir daha bölücü ve yıkıcı bir siyasi organizasyona ruhsat ve icazet verilmemeli."