Türk Yıldızları semalarda gemilerimiz Boğaz’da

Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gökyüzünden Cumhuriyet'i selamladı.

'ŞANLA, ŞEREFLE, SEVİNÇLE'

Pilotlar, İstanbul Boğazı semalarındaki gösterilerinde gökyüzüne "ay ve yıldız" çizdi, ardından "100" yazdı. Pilotların, jetlerle yaptıkları akrobasi hareketleri, unutulmaz bir görüntü oluşturdu. İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen bu töreni Başkan Erdoğan da Vahdettin Köşkü'nden takip etti. Başkan Erdoğan, gösteriyi sosyal medya hesabından "Şanla, şerefle, sevinçle" notuyla paylaştı. Başta TCG Anadolu olmak üzere 100 gemi Boğaz'dan giriş yaptı. İstanbul Boğazı'nda yapılan bu törenin donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olduğu açıklandı. Törene 7 binden fazla personelin katıldığı öğrenildi. Savaş gemilerine havadan da 14 savaş uçağı da eşlik etti. Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da gerçekleştirildi.

BAYKAR, AKINCI TİHA VE KIZILELMA İLE TÜRK BAYRAĞI ÇİZDİ

BAYKAR, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 9 adet Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar KIZILELMA ile Türk Bayrağı çizdi. Türkiye'nin ilk milli İHA ve SİHA'larını geliştiren BAYKAR Teknoloji, Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümünü 9 adet Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar KIZILELMA ile Türk Bayrağı çizerek kutladı. BAYKAR, sosyal medya hesabından yaptığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi: "Kanatlarımızı yeni çağa açarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."